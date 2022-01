Anuncian cambios en el protocolo de aislamiento por contacto estrecho

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció cambios en los protocolos de aislamiento para los contactos estrechos de un caso positivo de covid-19 a raíz del aumento de la vacunación. De esta manera, aquellas personas que cuenten con el esquema de vacunación completo y una dosis de refuerzo cuatro meses antes de haber estado expuestas al virus no deberán aislarse; aquellas que tengan el esquema primario completo o hayan sufrido la enfermedad 90 días antes del contacto obtendrán más flexibilidades, mientras que los sectores no vacunados no gozarán de ninguna modificación.

En diálogo con Radio Con Vos, la ministra explicó que la medida se tomó en coordinación con las 24 jurisdicciones del país en una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) ya que a raíz de los altos casos positivos de covid-19 y de los contactos estrechos se está observando en todo el país “un impacto importantísimo en el sistema de salud, servicios esenciales y el sector privado” por la falta de personal para poder desarrollar las tareas laborales correspondientes.

“Estamos poniendo en valor la vacunación en el contexto de minimizar el riesgo y poder flexibilizar los aislamientos”, aseguró Vizzotti y agregó: “Estamos en una etapa totalmente diferente a la ola anterior no solo en Argentina sino en el mundo por el alcance en la cobertura de vacunación”.

De esta manera, a partir de la implementación de la recomendación dictada por el gobierno nacional, que estará sujeta a las disposiciones particulares de cada una de las jurisdicciones provinciales, las personas que cuenten con el esquema primario de vacunación (sin dosis de refuerzo) o hayan tenido covid 90 días antes de ser contacto estrecho tendrán, sostuvo Vizzotti, “más flexibilidades”, entre las que se puede encontrar la posibilidad de realizarse un testeo entre el tercer y el quinto día para abandonar el aislamiento.

Por su parte, aquellas personas que tengan el esquema de vacunación completo en un período menor a los cuatro meses previos de haber estado expuestas al virus podrán “exceptuar el aislamiento” en función “de lo que definan las jurisdicciones”. Por último, aquellas personas que no cuenten con ninguna vacuna no gozarán de ninguna modificación y deberán mantener el aislamiento porque “tienen riesgo de enfermarse y mucho riesgo de transmitir” el virus.

Asimismo, la ministra de Salud sostuvo que “entusiasma” la curva de contagios de Córdoba porque “hace unos días ya está estabilizada y ya comenzó a bajar”. “Es muy pronto, pero dejó de crecer exponencialmente y no ha reflejado un aumento en el número de muertos”, profundizó y completó: “Tenemos la expectativa de que Santa Fe y AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) todavía puedan aumentar con una pendiente de descenso más corta en el tiempo que la ola anterior”.