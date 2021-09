Vidal tuvo que explicar cómo se compró un departamento en Recoleta

La primera precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que se compró un departamento en el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires, Recoleta, y tuvo que salir a explicar cómo logró adquirirlo. Dijo que pudo comprar el inmueble gracias al dinero que le quedó de la venta de su casa tras su divorcio y con "un crédito hipotecario a diez años".

"Está publicado en mi declaración pública cuando era gobernadora. Yo impuse por ley (en la provincia de Buenos Aires) la obligación de hacer una declaración pública para explicar con qué bienes ingresaba un funcionario y con cuáles se iba", sostuvo Vidal en declaraciones a radio La Red. Y agregó: "Es mi único bien y no tengo nada que ocultar, estoy muy tranquila".

Este jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la exmandataria y la polémica compra del departamento. "Me enteré del departamento de Vidal en la recoleta por una rubia, una rubia que si este país fuera una monarquía ella sería no menos que duquesa", ironizó en referencia a Esmeralda Mitre y siguió: "Pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país la exgobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta".

Por otro lado, Vidal descartó que desde Juntos por el Cambio estén promoviendo el fin del sistema de indemnizaciones laborales, e indicó que, en sus declaraciones de esta semana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la doble indemnización, lo que generó un amplio repudio desde el oficialismo, el sindicalismo y la izquierda.

"Él habló sobre la doble indemnización, que se había puesto por la pandemia y está operando como una barrera que impide la entrada de nuevos empleos. Son mecanismos excepcionales, como el impuesto al cheque, que se ponen ante determinadas crisis y quedan para siempre", dijo Vidal.