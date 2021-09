Qué se juega en las urnas para el establishment santafesino

Gran parte de la sociedad mira con cierto desdén las elecciones, pero no significa que la única interesada en los resultados sea la clase política. Por el contrario, para las figuras del ámbito privado, lo que suceda el domingo reviste vital importancia, puesto que se definirá -al menos en parte- qué rumbo tendrá el país a partir de los próximos meses.

La situación es particularmente definitoria en Santa Fe, donde los tres principales frentes se someterán a internas que, a priori, aparecen como muy competitivas. En este marco, Letra P consultó a varias de las figuras más relevantes del establishment local sobre el eje de la misma pregunta: ¿Qué se juega el próximo domingo?

Aunque hubo quienes optaron por declaraciones de cassette, también hubo quienes fueron un poco más allá, planteando la importancia de sumar legisladores que apoyen proyectos de ley sectoriales, como el caso de Gustavo Idigoras, presidente de la cámara que reúne a las empresas aceiteras, integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, o resaltando la posibilidad de “cambiar un poco el futuro de la Argentina”, como dijo Sergio Rodríguez, titular de la cámara que reúne a las industrias frigoríficas de Santa Fe, que vienen dando la batalla contra el cepo exportador.

Daniel Nasini (Bolsa de Comercio de Rosario)

"Nos va a dar una noción de cuánta gente se mete en la interna de cada partido. Habrá que medir muy bien el voto nulo o en blanco, porque hay mucha gente insegura hasta de participar. Es una elección primaria y hay que tomarla como tal. Después en la general sí, se juega la política futura de los próximos dos años. Depende las mayorías de las cámaras si va a ser más o menos fácil manejar un país, que no puede seguir manejándose con decretos de necesidad y urgencia".

Carlos Castagnani (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe - Sociedad Rural de Venado Tuerto)

"Lo que se pone en juego es más que nada escuchar la voz del pueblo, a través del voto. Cada fuerza política intenta, como es lógico, con sus discursos busca seducir al electorado. Lo que veo en esta campaña en particular es que no hubo propuestas concretas, que esperábamos ver desde lo privado. Una solución a los problemas que tiene Argentina, que no son pocos al márgen de la pandemia".

Victor Sarmiento (Federación Industrial de Santa Fe)

"Es sólo un ordenamiento interno de los candidatos, hay que evitar lecturas dramáticas el día después. Es muy importante que la participación ciudadana priorice a aquellos candidatos que forman parte de espacios políticos que promuevan, precisamente, políticas de impulso a la industria nacional como motor del desarrollo. Ya todos sabemos las consecuencias nefastas de políticas públicas que han priorizado la especulación financiera por sobre la producción. Por eso, es importante que cada uno, a la hora de votar, reflexione sobre ello".

Ricardo Diab (Asociación Empresaria de Rosario)

"No creo que signifique demasiada modificación de ninguna estructura o expectativa económica. Lo fundamental va a ser la elección definitiva, no veo que (las PASO) tengan implicancia determinante en la cuestión productiva".

Gustavo Idigoras (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - Centro Exportador de Cereales)

"Es importante que queden candidatos a favor de la producción, de la exportación, de la logística, particularmente de la provincia de Santa Fe, que necesita tener una visión productivista, exportadora. Es importante todo legislador que pueda apoyar iniciativas que vayan en fomento de la producción y que fomenten el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial en favor de la producción agroindustrial".

Luis Zubizarreta (Cámara de Puertos Privados - Louis Dreyfus Company)

"Aspiramos a tener legisladores con una visión de desarrollo, que generen leyes con mirada de faros largos y que ayuden a hacer crecer la torta generando más trabajo sustentable".

Sergio Rodriguez (Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe)

"Se está jugando un movimiento muy importante a nivel político, si la gente quiere un cambio estructural con políticas más claras y reglas más certeras, para cambiar un poco el futuro de la Argentina. Tenemos un país muy lastimado que necesita sanar muy pronto. Es una Argentina que tiene todo para estar bien y lamentablemente aplicamos malas políticas, lo que nos lleva a la actual situación".

Rubén Llenas (Cámara Argentina de la Construcción)

"Esperamos una mayor inversión en infraestructura para el próximo año. Venimos de dos años con presupuestos bajos en inversión en infraestructura. Bregamos para que tanto el presupuesto nacional como el provincial contengan un porcentaje mayor de inversión para asegurar la creación de infraestructura necesaria para el desarrollo productivo y social".

Edgardo Moschitta (Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario)

"Son elecciones en las que se decide si el actual oficialismo aumentará su poder de decisión legislativa o, por el contrario, la oposición logra conservar o aumentar sus posibilidades de imponer sus opiniones en el Congreso. No tienen influencia directa sobre el Poder Ejecutivo".

Ignacio Tanzi (Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola)

"Lo importante es que se elijan representantes que trabajen para potenciar los diferentes sectores productivos de nuestra provincia".

Ignacio Sanseovich (Polo Tecnológico de Rosario)

"Es un primer sondeo del apoyo que hay a las gestiones que gobiernan actualmente. Tiene que ver si se vota una continuidad o la idea es tratar de mostrar una disconformidad. Lo que se juega el domingo es una definición dentro de cada partido del tipo de estrategia política a seguir. En algunos partidos hay una diferencia muy grande entre sus diferentes mensajes".