Larreta cerró el acto de Vidal y armó la foto que le costó una campaña

Este miércoles, luego de dos años, María Eugenia Vidal volvió a transformarse en el epicentro de una escenografía 360°. No fue en Vicente López, donde concluyó, el 8 de agosto de 2019, la campaña que por entonces encabezó antes de las PASO para pelear su reelección como gobernadora bonaerense. Esta vez clausuró el despliegue proselitista como precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Juntos por el Cambio (JxC), dentro de una de las tres listas que se medirán el próximo domingo.

La cita estaba prevista originalmente en el Parque Thays de Recoleta pero la lluvia obligó al equipo de campaña a pegar un volantazo organizativo y trasladar todo al centro ferial de Sociedad Rural Argentina, que abrió uno de sus mayores pabellones para albergar la reconstrucción de la estética que tuvo Cambiemos hasta ese momento previo a la derrota de 2019 que azotó los planes de Vidal y del entonces presidente Mauricio Macri. En la nueva locación, no hubo globos ni la música de Tan biónica. Otra vez estuvo casi todo el elenco que la acompañó en 2019, aunque en esta oportunidad Macri no hizo una presentación elogiosa de la entonces mandataria. El expresidente fue tratado como una celebridad, pero no dijo nada. Solo se subió al escenario circular para sonreír y fotografiarse con precandidatos y precandidatas que acompañan a Vidal y competirán este domingo con las escuderías que lideran el exministro Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y el exsecretario de Salud de la era Macri, Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad).

A diferencia del control total que tuvo Macri sobre las puestas en escena del pasado, en este evento el larretismo se encargó de quedarse con la apertura, el clímax y el cierre. Pero el armado de último momento en la Rural contó igualmente con los mismos especialistas logísticos que le cuidaban la estética 360° al expresidente. En lugar de las palabras de bienvenida que Macri le dedicó en 2019, cuando le ofrendó su gratitud hasta la emoción, la liturgia de este año fue abierta por el vidalista Emmanuel Ferrario, que se postula como primer candidato a legislador porteño. El exfuncionario bonaerense y porteño insistió con la importancia de votar y en la necesidad de concurrir porque "cada voto cuenta". "Esta no es la vida que queremos, tenemos que recuperar nuestro futuro", dijo Ferrario para recibir a Vidal y al resto de la dirigencia de la alianza que llegaron corriendo al escenario circular en medio de los aplausos del auditorio lleno. Casi el mismo libreto de la maquinaria electoral que utilizó la marca anterior hasta 2019.

Fue el arranque de un desfile de oradores y oradoras que se ordenaron para exhibir la unidad que tanto le costó a Rodríguez Larreta desde que comenzó a trabajar por el cambio de domicilio de Vidal. Cuando todo el elenco estaba en el escenario, Ferrario contó que en ese momento la exgobernadora estaba de cumpleaños y lo celebraron con una ovación.

Tras las arengas de los socios mas pequeños del armado porteño, como el socialista Roy Cortina y Diego García Vila, de Confianza Pública, llegó el turno de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que subió acompañada por el senador nacional Martín Lousteau, que se comprometió luego del domingo a visitar junto con ella a las listas que resulten de las PASO. Recién llegada de Rosario, la exministra le dejó la palabra al socio radical pero luego se encargó de remarcar "un objetivo hacia el futuro: estamos a cinco senadores en ocho provincias para terminar con la hegemonía del oficialismo", lanzó. A diferencia de las declaraciones destituyentes que lanzó Macri en la semana, Bullrich llamó a hacerlo con "gobernabilidad y valentía". Luego fue ella la encargada de anunciar "con honor" la presencia del expresidente en el evento, que subió al escenario, saludó y volvió a sentarse en la primera fila de sillas que rodeaban al círculo.

Si en 2019 fue presentada por Macri, ahora Rodríguez Larreta se encargó de recibir a Vidal en la escena 360°. "No pudieron contra nosotros. Hay salida y la salida es bien concreta y es lo que representa esta lista, la educación, el trabajo y el fin de los privilegios" arengó Vidal antes de ratificar el endurecimiento de su prédica. "Este gobierno se burló de nosotros, este Gobierno nos estafó. Este Gobierno, mientras tu hijo no tenía clases, adiestraba al perro del Presidente. Mientras el Gobierno te echaba la culpa porque eras joven y hacías fiestas clandestinas, festejaba cumpleaños en Olivos. Y además te hizo promesas que no cumplió, porque prometió unidad y lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior", bramó Vidal.

Luego llegó el momento de Rodríguez Larreta, que buscó mostrarse descontracturado pero eufórico. Al igual que Ferrario, llamó a la militancia a "apretar los dientes y ponerle garra". "Necesitamos los votos en Juntos por el Cambio (en el Congreso) para poder seguir frenándolos. Vamos a sacar al kirchnerismo en las urnas. No bajemos los brazos, de acá a mañana hay mucha gente que se puede convencer", insistió el alcalde. "El domingo todos a contar los votos, a cuidar las urnas, a cuidar que se respete el derecho de lo que la gente elige. Basta de este kirchnerismo del que la gente está harta", disparó.

La mayoría de quienes integran la lista no habló. Solo lo hicieron Paula Oliveto de la Coalición Cívica y el radical Martín Tetaz, luego del discurso del titular de la CC, Maximiliano Ferraro. El resto de los y las postulantes miraron desde la primera fila, salvo Hernán Reyes y María Inés Pary, que acompañaron a Ferrario pero estuvieron tan mudos como Macri. El mutismo también llegó al cuarto candidato de la lista, el diputado Fernando Iglesias, que tampoco subió al escenario. Entre el público había invitados sentados en las sillas, pero en el fondo estuvieron grupos de "La Popular", la organización que se referencia en la ministra de Hábitat porteña, María Migliore, además de columnas del PRO, de la CC y la UCR.