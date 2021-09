El Gobierno desactivó la marcha a Plaza de Mayo en apoyo a Fernández

En medio de la crisis de la coalición gobernante por la ola de renuncias de funcionarios y funcionarias kirchneristas, el Gobierno desactivó la marcha convocada por el Movimiento Evita y Barrios d Pie para este jueves a las 15 en Plaza de Mayo en apoyo al presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, organizaciones de izquierda y sociales marchaban hacia el Obelisco con diferentes reclamos.

También podés leer Las 72 horas que pusieron al FdT al borde de la ruptura

"Por una cuestión de responsabilidad política, levantamos la movilización", dijo a Gildo Onorato, integrante de la conducción nacional del Movimiento Evita, en tanto que el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, también confirmó que la manifestación "fue suspendida hasta nuevo aviso".

Horas antes, el titular de el Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro había puesto en duda la movilización: “La marcha se hará siempre y cuándo sea considerada por el Presidente, si Alberto Fernández considera que esta movilización no colabora, no la haremos”.

Un día antes y en medio de las presiones del sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner para forzar cambios en el Gabinete, el Evita y otras organizaciones sociales habían convocado a movilizarse a Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional.

“Que funcionarios le planteen al Presidente que hay que hacer un cambio, modificar alguna política, que la gente nos dio un mensaje en las urnas me parece legítimo y no me asusta, pero las renuncias no me parecen correctas”, dijo este jueves Navarro en declaraciones a Rock & Pop.

También podés leer Abroquelado, el albertismo deliberó en la Rosada, agitó respaldos y convocó a la Plaza

Asimismo, el funcionario de Jefatura de Gabinete consideró que la situación política “es una crisis de una coalición y no debe asustar porque, en el mundo, todas las coaliciones funcionan así".

"En Italia se armaron y desarmaron muchos gobiernos”, aseveró Navarro, quien no obstante señaló que el hecho de que "en este momento le planteen públicamente una renuncia sin avisarle al Presidente, no te sirve y es desafortunado”.

Esta mañana, organizaciones sociales de izquierda se concentraban en la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia, en una movilización que reclamará asistencia alimentaria para los comedores comunitarios, y un aumento en los montos y cupos de los planes sociales, entre otras demandas.



La protesta, que llegará al Ministerio de Desarrollo Social, es convocada por el Polo Obrero, el MTR-Votamos Luchar, CUBAS-MTR-MIDO, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional y el MST Teresa Vive.