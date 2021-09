Darla vuelta: el Presidente apuró anuncios económicos pensando en noviembre

El presidente Alberto Fernández fue el único encargado de asumir la dura derrota del oficialismo en las primarias y este lunes decidió salir a dar vuelta los resultados en las generales de noviembre con una serie de anuncios destinados a recuperar la economía y, también, la confianza del electorado.

Tras la paliza del domingo, que no la vio venir, Fernández sabe que vienen tiempos difíciles y busca dar vuelta la página rápidamente. Con ese objetivo, retomó su agenda de manera inmediata y la focalizó en una serie de propuestas económicas.

En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, presentó un proyecto destinado a promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y de generar un aumento en el empleo. "Hay que priorizar el capital argentino", remarcó.

También podés leer El laberinto de Fernández: cómo sacar adelante el Gobierno y la coalición

"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", agregó.

En los próximos días, el mandatario recorra dos distritos del conurbano: en Pilar encabezará anuncios de inversiones en Bayer, y en Almirante Brown inaugurará obra pública y también visitará una fábrica.

También podés leer Festejo en offside, shock y el temor al día después

El miércoles, junto al ministro de Economía Martín Guzmán y al Secretario de Energía Darío Martínez, hará la presentación del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas ante sindicatos, empresas petroleras, gobernadores y pymes.