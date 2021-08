“Tortoriello y Marks son lo mismo, ellos son el resultado de la grieta”

Agustín Domingo, el exministro de Economía rionegrino que hoy es precandidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro (JSRN), mantiene el incesante ritmo de la campaña y vuelve a apuntarle a sus rivales directos, Ana Marks (FdT) y Aníbal Tortoriello (JxC), por “beneficiarse de la grieta” que impide el avance de terceras fuerzas en el país. Convencido de que no es posible un escenario electoral como el de 2017, cuando el senador Alberto Weretilneck bajó la lista luego de una mala elección en las primarias, machaca que su boleta es la única que defiende “los intereses genuinos” de los rionegrinos.

“Hay descreimiento de que la política pueda solucionar los problemas, pero hay ganas de ir a votar”, cuenta Domingo a Letra P, en un parate de la campaña que lo llevó esta semana al denominado Valle Medio, la región de influencia que tiene el senador kirchnerista Martín Doñate (FdT).

"El FdT y JxC utilizan como estrategia electoral la pelea y la polarización, pero la ciudadanía se cansó de eso. Los partidos provinciales, que tenemos como intención defender los intereses genuinos de los rionegrinos, somos una opción concreta. Tenemos un chip distinto al de la grieta, que perpetúa la inflación, el desempleo y la falta de acceso a la vivienda", insiste.

-¿Cómo toman los vecinos el mensaje del provincialismo en sus recorridas?

-Hay buen recibimiento, pero hay un poco de apatía con la política. Veo incertidumbre sobre el futuro económico, desde un inversor ohasta alguien que tiene que contratar a un trabajador para la cosecha. Estamos recorriendo todas las localidades de Río Negro con cada referente local: vecinos, instituciones, clubes, iglesias y, fundamentalmente, vamos a pequeños emprendimientos, cámaras empresarias u organizaciones para escuchar cómo planifican su recuperación.

-¿Hay poco interés en la campaña o hay rechazo a la política por la crisis?

-Hay descreimiento de que la política pueda solucionar los problemas, pero hay ganas de ir a votar. Hay jóvenes que eligen opciones por fuera de los partidos tradicionales, como nuestra fuerza provincial. El FdT y JxC utilizan como estrategia electoral la pelea y la polarización, pero la ciudadanía se cansó de eso. Los partidos provinciales, que tenemos como intención defender los intereses genuinos de los rionegrinos, somos una opción concreta. Tenemos un chip distinto al de la grieta, que perpetúa la inflación, el desempleo y la falta de acceso a la vivienda. No adoptamos posiciones extremas, y somos la única opción.

Agustín Domingo, un dirigente de confianza de Weretilneck.

-La candidata del Frente de Todos, Ana Marks, lo comparó a usted con Aníbal Tortoriello y advirtió que tienen el mismo modelo de endeudamiento para Río Negro.

-Es una chicana sin sentido. Ellos son lo mismo, son el resultado de la grieta. Tortoriello y Marks, son lo mismo. Se pelean para que no emerjan terceras fuerzas.

-¿Molesta que hagan campaña criticando el Plan Castello, que fue ejecutado durante su gestión como ministro de Economía?

-No, porque es lo más fácil de defender. El Plan Castello es un plan de obra pública, que en su mayoría están finalizadas o van camino a eso. El dinero está a resguardo para poder terminar las obras, que requieren de una financiación a largo plazo. Si se necesita hacer gasoductos, líneas eléctricas o ampliar áreas irrigadas, rutas, como lo hicimos, no queda otra que pedir el préstamo que pedimos. Los que nos dieron el dinero no son idiotas, y los eslogan de campaña son solo eso.

-¿Qué diferencias observa usted y el equipo de Juntos Somos Río Negro con las legislativas de 2017?

-En ese momento, la estrategia de la grieta estaba en pleno auge. Ahora veo un hartazgo con el FdT y JxC, porque ambos partidos nacionales engañaron a la gente. Los únicos que se benefician con la pelea permanente son ellos, pero no resolvieron la pobreza, la inflación, el acceso a la vivienda. Creo que las terceras opciones, los partidos provinciales, seremos lo grandes triunfadores de esta elección.