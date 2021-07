Contra reloj, Jatón busca ordenar todas las tribus frentistas

Emilio Jatón atraviesa su primera tormenta electoral y hace su debut como mandatario que se tiene que poner al frente de la rosca de las listas. El intendente santafesino no la tiene nada fácil, a horas del cierre los teléfonos arden y las reuniones se multiplican. ¿Lista de unidad o habrá internas? ¿Quién encabeza y cómo se conforma la nómina? Son las preguntas que desvelan al arco político del Frente Progresista en la capital provincial.

Son varios los sectores que pujan en estas negociaciones electorales: Fuerza del Territorio, movimiento al que pertenece María Laura Mondino que irá por la renovación de su banca; Radicales Libres, espacio que representa Leandro González, actual presidente del Concejo y que también irá por otro mandato; CREO, el espacio del intendente rosarino Pablo Javkin que aspira a seguir creciendo en Santa Fe; el radicalismo NEO que deberán renovar una banca y quieren “mantener ese espacio”; y el socialismo referenciado en el fallecido exgobernador Miguel Lifschitz.

Si bien cada espacio aporta su granito de arena a la coalición, el oficialismo que apuesta todas sus fichas en Mondino y el sector de González negocian el uno-dos de una lista. Una de las principales cuestiones parece estar en el orden de los factores. Un rosquero con muchos años de experiencia le dijo a Letra P que “el oficialismo, sea del color que sea, pone el o la número uno de la lista”. Habrá que ver si se equivoca o no.

Pero aún falta decidir cómo continúa la posible nómina. La disputa parece librarse entre CREO y el radicalismo NEO. Se dan ciertas particularidades con estos sectores que forman parte del gabinete de Jatón. Por ejemplo, la figura máxima de CREO es Javkin, quien empieza a posicionarse como alguien de mucho peso en el Frente Progresista. Jatón tiene buena relación con el rosarino y ambos se han encontrado en más de una ocasión como aliados territoriales. Por otra parte, el NEO eligió jugar dentro del Frente en La Capital, aunque parece tener un pie en JxC para las elecciones nacionales (ya lo hará en estos comicios en algunos departamentos de la provincia). En este espacio de la UCR aspiran a poder renovar la banca que ponen en juego. Los nombres que elija cada sector depende del lugar que tengan, ya que intercede la cuestión paritaria.

¿Habrá lista de unidad o no? Eso es imposible de responder por el momento. Y aquí entra en juego la decisión que tome el socialismo ligado a Lifschitz. Desde el espacio hace algunos meses afirmaban que era el momento para que un o una socialista encabece la nómina en la capital provincial y que la posibilidad de una interna siempre existe. En el medio pasaron muchas cosas, entre ellas la muerte del ex mandatario provincial. “Estamos de reunión en reunión”, le comentó a este medio un dirigente con peso del sector que aún no se atreve a despejar incógnitas sobre el futuro electoral.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el tema de la paridad. Puede convertirse en un factor condicionante en caso de que se dé un choque interno, ya que hay posibilidades de que modifique la composición de la lista para las elecciones generales. Con más indecisiones que precisiones, Jatón y el Frente Progresista enfrentarán horas de mucha rosca y negociaciones en la previa de un cierre de listas escurridizo y para nada sencillo.