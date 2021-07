Atender a los heridos, la tarea de Weretilneck tras lanzar la boleta de JSRN

El cierre de listas en Juntos Somos Río Negro (JSRN) para las elecciones legislativas dejó -como ocurre siempre- heridos y proyectos truncos. Es el caso del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y del legislador provincial de Catriel Carlos Johnston, quienes se quedaron con las ganas de encabezar la nómina del oficialismo provincial en los próximos comicios, ya que el conductor del partido, Alberto Weretilneck, eligió al barilochense Agustín Domingo para que ocupe ese lugar y enfrente mano a mano a Juntos por el Cambio (JxC) y al Frente de Todos (FdT). Ahora, el exgobernador deberá contenerlos para ir a los comicios sin fisuras ni pases de facturas.

También podés leer El rebelde de la cordillera

En una reunión previa al anuncio de la dupla electoral, consultores del partido dieron a conocer los resultados de varias encuestas que revelaron que las principales preocupaciones de la sociedad rionegrina son la economía y la pandemia. Tras el análisis de los datos, se conoció la decisión del partido que conduce Weretilneck: el exministro de Economía Agustín Domingo encabezará la fórmula acompañado por la funcionaria de la cartera de Salud provincial Mercedes Ibero, quien tomó un notable protagonismo con la pandemia. A Pogliano y Johnston no les quedó otra que aceptar la definición partidaria.

Pogliano fue quien más había trabajado por una candidatura. Letra P explicó cómo en los primeros meses del año cosechó el respaldo de otros intendentes como Gustavo Gennuso (San Carlos de Bariloche) o Adrián Casadei (San Antonio Oeste), voces fuertes de la liga de intendentes de JSRN. Hasta la jefa comunal de Allen, Liliana Martín, había pedido candidaturas por consenso.

También podés leer JSRN ya eligió: Domingo-Ibero, la dupla de Weretilneck para Diputados

Ese espaldarazo de sus colegas no alcanzó para llenar los casilleros que demandaba la campaña, mucho menos con el agujero que dejaba su salida de la ciudad límite con Chubut, que debía convocar a elecciones en un año que no se definían conducciones en los municipios. El bolsonés, en un asado previo al anuncio del sábado, entendió los justificativos y asimiló que será convocado para futuras instancias electorales con el tándem Gennuso-Casadei. En el caso de Gennuso, ya no tiene la posibilidad de ir por otro mandato en Bariloche, la ciudad que Domingo pretende gobernar.

Con menor exposición, otro de los que buscó meterse en la nómina fue Johnston. El exintendente de Catriel es un socio de JSRN con el partido MOVIC, una fuerza que gobierna la histórica cuenca petrolera rionegrina desde hace varios períodos cerca del PJ y hoy bajo la influencia de Weretilneck. Sin chanes, también pugnará por participar de futuras definiciones, cuando se digiten candidaturas nacionales.

Con la promesa de convocarlos para los próximos comicios, el exgobernador busca subsanar las heridas que dejó su decisión y evitar, así, enojos en el oficialismo provincial de cara a las legislativas de noviembre, donde JSRN peleará por una banca en la Cámara baja.