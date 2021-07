El sábado 17 de julio se reunirá la asamblea de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y ese día se conocerán las candidaturas para ocupar una banca en el Congreso. Agustín Domingo, uno de los anotados que integra el círculo íntimo del senador nacional Alberto Weretilneck, busca ser cabeza de lista del oficialismo y cuenta con el apoyo del exgobernador. En diálogo con Letra P, el exministro de Economía asegura que "hay un hartazgo de los partidos nacionales", pronostica una "muy buena elección" de su espacio y lanza fuertes críticas hacia el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Confiado en que la polarización del 2017 no se repetirá, Domingo machaca con la idea de "un fracaso" del kirchnerismo y el PRO a la hora de crear políticas a largo plazo para "contener la inflación o promover la creación" de empleo. "Creo tener la capacidad para discutir esos temas, planteando soluciones francas, sin romper todo lo que se hizo antes. Cada gobierno que viene, rompe todo lo que hizo el gobierno anterior”, afirmó.

-¿La decisión de anunciar las candidaturas el 17 de julio puede ser una ventaja para JSRN?

-La oposición especula políticamente, espera hasta último momento para dar a conocer a sus candidatos. Juntos Somos Río Negro tiene muy en claro qué defiende y cuáles son los intereses. Realmente, nos tiene sin cuidado lo que haga el resto de los partidos. En esta etapa, busco una agenda que defienda los intereses de la provincia por encima de cualquier otra prioridad, algo que no se observa en los partidos nacionales. Nosotros definimos la lista internamente, otros esperan el llamado de Buenos Aires para saber qué hacer.

-¿Cómo se imagina la campaña con la pandemia?

-Será atípica y con muy pocas posibilidades de realizar encuentros presenciales. Hay que redoblar el esfuerzo para ser efectivos en la comunicación de nuestras ideas. Discutiremos temas nacionales, teniendo en cuenta las principales preocupaciones de la gente. Cualquier restricción, por mínima que parezca, tiene efectos en aquellos que no pueden salir a buscarse el mango. La agenda electoral estará puesta en cómo resolver los problemas de los rionegrinos, en especial, de los más humildes.

-¿En estas elecciones se plebiscita la gestión provincial?, ¿qué se juega JSRN?

-En esta elección se discute la representación de Río Negro en el Congreso. Allí se debate qué modelo de país queremos: el que está basado en el esfuerzo, en las economías regionales y el empleo; o aquel que se basa en un modelo de asistencialismo que no promueve incentivos. Nosotros defendemos el desarrollo productivo y a nuestra provincia. El kirchnerismo y el PRO fracasaron a la hora de crear políticas para contener la inflación o promover la creación de empleo. Tengo la capacidad para discutir esos temas, planteando soluciones francas, sin romper todo lo que se hizo antes. Cada gobierno que viene, rompe todo lo que hizo el gobierno anterior. Los partidos nacionales, en su agenda, miran para otro lado cuando surgen temas que afectan el desarrollo de las economías regionales.

-En 2017, en la primera elección de medio término que JSRN participó, abandonó en las primarias ¿creen que hay un riesgo similar para su espacio?

-Hay un hartazgo de los partidos nacionales, no hay esperanza en ellos. Se busca mayor diálogo y consensos. Los grandes protagonistas seremos las opciones por fuera de la grieta, los únicos que promovemos eso. No nos beneficiamos con la polarización ni la grieta. Alberto (Weretilneck) se lo dijo al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: ´Los oficialismos moldean las oposiciones que quieren´. El macrismo y el kirchnerismo se benefician de la grieta, la gente no compra más eso. JSRN hará una muy buena elección.