Mar del Plata: el titular del PJ pidió amplitud en el armado de listas

En la previa al cierre de listas, Juan Manuel Rapacioli, presidente del PJ de General Pueyrredón, hizo pública una carta en la que reclama amplitud a la hora de armar las listas para competir en la próxima elección legislativa. “Lista de unidad sin los sectores que reclaman participación, no es lista de unidad, es lista única” asegura.

“En épocas de tanta intensidad como son los cierres de listas de candidatos y candidatas que nos representen en los cargos electivos, bregamos por la más amplia armonía posible dentro de las lógicas tensiones para que los apasionamientos no rompan los puentes posibles entre los compañeros y las compañeras” comienza Rapacioli en una extensa carta.

“Así como las victorias se construyen, entendemos que las derrotas también se construyen y es obligación de parte del cuerpo militante señalar el camino de la construcción representativa más amplia posible” afirma. Y cuestiona que algunas “indisciplinas” sean tomadas como ataques o la “rebeldía” como estigma. “Esto es curioso dentro de un espacio político donde el propio Néstor Kirchner repetía: ´No queremos tropas disciplinadas´”.

En la carta pública el titular del PJ marplatense apela a la “inteligencia” de quienes tienen la responsabilidad del armado de las listas y pide “abrir los brazos lo más ampliamente posible para abarcar y abrazar la mayor cantidad de compañeros y compañeras”.

Rapacioli cuestiona la falta de discusión política “nunca es el momento” señala. Y reclama una actitud de grandeza para construir de la periferia al centro y de abajo hacia arriba. “Bienvenida sea la actitud rebelde de aquellos y aquellas que reclaman participación. Ese estado de ebullición es justamente el que pulsa el nervio vital de la continuidad del movimiento. No aquellos que ya cansados, llenos de apatía, abrumados por la abulia y por el retumbar del eco silencioso de reclamos que nunca son escuchados abandonaron la lucha” afirma al tiempo que marca que “tampoco ayudan a la construcción general los obsecuentes”.

“Consignas como: ´con los que somos alcanza´ o ´el candidato es el proyecto´ nos arrastraron a una derrota en el 2015, de la que aún hoy estamos pagando las consecuencias. Esa mezquina actitud no debe repetirse. Es con todos y con todas. Y sí hemos repetido, en más de una oportunidad, la consigna: ´es unidad hasta que duela'. Sería interesante que no siempre doliera a los mismos” dispara.

Finalmente, el dirigente peronista remarca que “lista de unidad sin los sectores que reclaman participación, no es lista de unidad, es lista única, lo repetimos, ya se sabe, lista única no es lista de unidad: nosotros bregamos por la unidad”. La declaración cierra instando a construir “una victoria con la sumatoria de todos los sectores que aún no han sido convocados” y deseando que “la cerrazón no nos lleve a una nueva derrota”.