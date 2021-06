"Es tiempo de que una mujer encabece la lista del FdT en Neuquén"

Tanya Bertoldi, actual secretaria de gobierno de Centenario, el municipio más importante que gobierna el peronismo de Neuquén, ratifica su plan de ser diputada nacional y se anota en la carrera electoral provincial, tal como lo adelantó Letra P. Con el respaldo de la gestión y en su rol como vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) neuquino, la funcionaria de la región Confluencia lanzó su candidatura y asegura que "es tiempo de que una mujer peronista encabece la lista del FdT".

Si bien reconoce que “hay otras compañeras muy valiosas que podrían encabezar la lista”, la arquitecta y sobrina del intendente local, que pasó por el área de obras públicas y hoy encabeza la cartera política del municipio, se diferencia por “entender las necesidades de los intendentes”.

-¿Cómo decidió salir a competir por una banca?

-Desde el peronismo, como columna vertebral del FdT, buscamos que encabece (la lista) una mujer justicialista. En otras elecciones llevamos cabezas de listas que no eran de nuestro partido, que pertenecían a otras fuerzas. Es tiempo de que una mujer peronista encabece la lista. Nuestro espacio es amplio, por eso trabajamos por una candidatura.

-¿Piensa que su rol como funcionaria municipal le puede dar una ventaja?

-Desde Centenario, uno de los pocos gobiernos peronistas municipales de la provincia, me eligieron para impulsar esta precandidatura. Las mujeres, en torno al rol de gestión municipal, sumamos mucho. Entendemos cómo reproducir la gestión nacional, basada en el federalismo, en el territorio.

-¿Buscará representar a los intendentes en el Congreso?

-Tengo la escuela de Javier Bertoldi (intendente de Centenario), un militante peronista que siempre visitó las localidades. Nunca sacó los pies del plato del peronismo, menos en las peores épocas. Siempre estuvo para los compañeros y compañeras y conocemos las problemáticas de las regiones. Tenemos un ida y vuelta genuino y continuo. Siempre estamos en contacto con cada localidad, sea intendente o no.

-¿Cómo se imagina la campaña?

-Hablar de estrategias y campaña es complicado. La sociedad prioriza otras cosas. La salud pública será uno de los ejes que se debatirán. Nosotros resaltaremos siempre el plan de vacunación, será parte de lo que defenderemos. Y el federalismo, no sólo para la política, sino para la generación de empleo y la obra pública, algo que caracteriza a este gobierno nacional.

- En el oficialismo neuquino advierten que el gobierno nacional buscó debilitar al gobernador Omar Gutiérrez con los bloqueos a yacimientos en abril ¿Piensa que es una definición electoral o hay algo más de fondo?

-Es electoral, tiene que ver con el momento que se avecina. El gobierno nacional nunca dejó de cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Atendió las demandas de todas las provincias, con equipamiento e infraestructura. Tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández, dieron respuestas sobre las demandas de salud.

-¿Piensa que el debate por la deuda en la Legislatura, salga o no, puede continuar en la campaña electoral?

-Esto no es una cuestión caprichosa o política, rara vez se da. Diferentes diputados advierten que los datos que brinda el gobierno neuquino no alcanzan y falta una explicación detallada y buscar consensos. Todos los partidos opositores dicen no. Hasta el mismo gobernador se contradice en algunos dichos cuando dice que suben las regalías. Hay un desfasaje de información que no se comprende. Si están tan convencidos, deberían darles mayor información a los legisladores.