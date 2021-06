Santilli por la provincia: Larreta apura definiciones y arde la interna de JxC

Algunos de los intendentes del PRO de mayor peso territorial respaldaron este lunes una candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Diego Santilli y contribuyeron a ampliar los márgenes de influencia de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, que arde.

El hecho político, que se dio tan sólo unos días después de una frustrada fotografía de unidad en Olavarría, contó con la presencia física del vocejefe de Gobierno porteño y con el respaldo virtual de María Eugenia Vidal, que, se especula, descartará regresar a la provincia que gobernó durante cuatro años.

Si bien en el encuentro se adosó un llamado de unidad a los demás integrantes del partido amarillo, tuvo como víctima principal a Jorge Macri y generó la reacción del otro Macri, que es Mauricio y salió este martes a pedirle a Lareta que evite "internas innecesarias" y a Vidal que compita en la provincia -que no compita en la Ciudad, donde juega Patricia Bullrich, subjefa de los halcones-. De todos modos, a un mes del cierre de listas, la pelea no está cerrada.

En la reunión estuvieron el anfitrión, Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Héctor Gay (Bahía Blanca), además del presidente del bloque del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y la exgobernadora bonaerense, que se comunicó desde el exterior a través de Zoom. Según pudo saber Letra P, los dirigentes se reunieron para dar una señal de respaldo a la candidatura bonaerense de Santilli y hacer un llamado de unidad de Juntos por el Cambio detrás de su apellido. "El objetivo es convocar a todos los sectores a conformar la unidad del espacio, incluido Jorge Macri", apuntó una fuente del intendentismo amarillo.

Los barones del PRO consideran que el enviado de Larreta es el mejor candidato para estas elecciones en la marea de postulaciones que habilita la indefinición de Vidal. Además, analizan que su figura es la que mejor se destaca y mide en las encuestas, al tiempo que creen que su origen peronista puede ser un imán para sectores que deambulan alrededor del Frente de Todos pero están descontentos con el cristinismo.

En el entorno de la exmandataria coincidieron también con esta lectura, aunque aclararon que aún falta definir si finalmente Santilli será el candidato e inclusive si habrá internas en las PASO. "María Eugenia va a acompñar al mejor candidato de Juntos por el Cambio y le va a poner el cuerpo a la campaña", confió un hombre que trabaja junto a ella.

La fotografía de la cúpula porteño-bonaerense también fue un mensaje hacia el jefe comunal de Vicente López, que aspiraba a quedarse con la cabeza de listas para la Cáma baja nacional para ganar volumen en su ambición de suceder a Axel Kicillof en 2023. Tal como dio cuenta este medio, el presidente del PRO bonaerense intentó desafiar al jefe de Gobierno porteño durante un encuentro pactado en Olavarría.

La tropa de la resistencia bonaerense que encabeza Macri encontró pocas horas después cierto refugio en el expresidente, que le pidió a Rodríguez Larreta que no haya internas y que sea Vidal la candidata en territorio bonaerense. "Creo que Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Tiene que lograr un consenso para evitar las PASO y, si no, ayudar a que las PASO sean constructivas. Ese es el camino que tenemos que trazarnos”, planteó el exmandatario y aseguró que Vidal "hace una enorme diferencia si va (como candidata) a la provincia (de Buenos Aires)”. “Ya le dije lo que pensaba, no soy original, y es el consenso de la mayoría; después veremos qué decide”, indicó en declaraciones radiales a Radio Rivadavia.