Feministas van por el cupo en el Superior Tribunal de Justicia

"Tiene que ser una mujer" es el slogan de campaña que abogadas, juezas y militantes de agrupaciones feministas pregonan para que los dos cargos que se renovarán en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, luego de que se oficializara la salida de Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui del máximo órgano judicial a partir del 31 de agosto, sean ocupados por mujeres. El reclamo para respetar el cupo femenino se da en pleno juego de candidaturas, que se oficializarán el próximo 30 de junio cuando se realice la audiencia de selección. La movida tuvo una amplia repercusión fuera de las fronteras patagónicas y promete ser parte de la inmediata discusión por este espacio estratégico para el poder político.

Mientras este martes se reunió el Consejo de la Magistratura para activar el protocolo de selección, el movimiento de mujeres de la comarca Patagones-Viedma viralizó el mensaje que fue replicado por figuras de la política nacional como Marisa Herrera, una de las que sonaba para reemplazar a Marcela Losardo en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, cargo que finalmente quedó en manos del rionegrino Martín Soria.

“Cuando se empiezan a difundir los posibles candidatos vemos que los nombres que se barajaban eran, en su mayoría, varones", explicó María Paula Díaz, integrante del colectivo "Acá Estamos",al diario Río Negro. En la misma línea,la jueza de Cámara de Bariloche Marcela Pájaro señaló: “No tenemos leyes de paridad, de cupo, ninguna regulación ni normativa en la ley del Consejo de la Magistratura que haga inclinar la balanza en favor de convocar mujeres”.

Como informó Letra P, el STJ es un reducto de notable influencia de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y durante la elección provincial del 2019 dio muestras de ello al habilitar, en última instancia regional, la candidatura de Alberto Weretilneck a un tercer mandato. Luego, por una acción directa, la Corte Suprema terminó bajando al hoy senador nacional y así nació la candidatura de la gobernadora Arabela Carreras.

En ese contexto, Paula Díaz advirtió que "la reparación histórica por la desigualdad de género es un debate que no termina de gravitar, pareciera que es accesorio o decorativo, no lo toman en serio. Por eso quisimos decirle a quienes toman las decisiones que el lugar de las mujeres en el STJ no se negocia".

En los últimos días, representantes del Colegio de Abogados de General Roca, la ciudad del ministro Soria, se manifestaron para ocupar uno de los lugares que dejarán Mansilla y Zaratiegui. La mayoría de los que hablaron fueron hombres y eso movilizó a sectores feministas para sentar posición y advertir que es tiempo que dos mujeres se sumen al cuerpo de cinco.

Este martes, se constituyó el Consejo Grande de la Magistratura, que analizó y aceptó las renuncias de Zaratiegui y Mansilla como jueces del Superior Tribunal de Justicia. El Consejo que definirá la renovación, estuvo presente con todos sus integrantes (legisladores oficialistas y opositores), además de representantes de los doce Colegios de Abogados de la provincia.

Además de Carreras en la presidencia, integran el Consejo los legisladores Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Soraya Yahuar, Norberto Blanes, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, Julia Fernández, Alejandra Mas, Alejandro Marinao, Pablo Barreno y Marcelo Mango; además de 12 representantes de los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.