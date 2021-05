Fernández, contra la Corte: "No usen a la Justicia para elegir candidatos"

El presidente Alberto Fernández cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en la disputa por las clases presenciales al asegurar que "los jueces están jugando con la vida de los argentinos". Además, dijo que es "muy triste ver la decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial" y pidió "no usar" a la Justicia para elegir candidatos.

Junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, el jefe de Estado consideró que "los jueces no pueden dictar sentencias para favorecer a los candidatos que les gustan". "¿Saben cuánto juegan con la vida de los argentinos?", preguntó al encabezar un acto en Ensenada.

"Reivindico al estado de derecho, y le digo a la justicia 'basta', paremos. Ya han hecho mucho daño. Elijan al candidato a presidente que quieran pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos", dijo

De esta manera, el Presidente se quejó porque la Corte falló sobre "un DNU que no regía". "Hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado ¿por qué nadie lo cuestionó? ¿por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente? Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias", cuestionó.

Y agregó: "No debo hacer nada porque la sentencia solo está dando títulos a los diarios, pero prácticamente no tiene ningún efecto".