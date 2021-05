En guerra con su vice, Valdés anunció que Corrientes vota el 29 de agosto

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó que las elecciones provinciales serán el 29 de agosto próximo, llamó a “constituir una alianza" para ganar los comicios y dijo que aún no resolvió si competirá, si bien todos los sectores dan por hecho desde hace meses que buscará la reelección. El anuncio se produce luego de que la interna que mantiene con su vice, Gustavo Canteros, quedara expuesta a cielo abierto y de manera definitiva durante la celebración del 25 de mayo.

"Son más de 90 días, hay otras provincias que tienen 15 días como Misiones. Las elecciones legislativas van a ser el 29 de agosto, tenemos que conservar 21 días entre primera y segunda vuelta, por lo que nos ahorramos casi 30 días", anunció este miércoles el mandatario provincial en declaraciones a radio Continental.

Además, el gobernador correntino explicó que su desafío para los próximos meses será "traducir la imagen positiva en votos". En este sentido, llamó a "constituir una alianza para ganar las elecciones" y volvió a respaldar la candidatura del intendente radical capitalino, Eduardo Tassano, que buscará su segundo mandato.

"Si yo fuera candidato a gobernador me gustaría que la gente me sigan dando la oportunidad de trabajar con Tassano y (Emilio) Lanari. Voy a confirmar dentro de poco mi candidatura o no a gobernador", afirmó Valdés.

Su ferviente respaldo al alcalde radical choca con el deseo electoral de Canteros, quien ya lanzó su candidatura a intendente de la capital con el apoyo de 16 fuerzas políticas. De hecho, las diferencias entre ambos quedaron expuestas y ante los ojos de todos en el acto por el aniversario por la Revolución de Mayo, donde el gobernador ninguneó a su vice.

El presidente del Senado provincial vivió un momento incómodo cuando fue impedido de formar parte del izamiento de la bandera argentina. Posteriormente, durante el Tedeum, fue ubicado varios asientos detrás de su lugar correspondiente, en un intento por evitar una imagen cercana a Valdés.

Ese distanciamiento no solo es físico, ya que cada día la convivencia entre ambos se hace más difícil. De hecho, este miércoles Valdés habló de la posible salida de Canteros hacia otro espacio político y dijo que "se vaya", pero le advirtió que "las puertas no son giratorias".

Mientras tanto, Canteros construye su propio espacio y mantiene firme su postulación. Tal como lo contó Letra P, el vicegobernador se desmarcó de Encuentro por Corrientes (ECo) y para competir en los comicios tendrá que presentarse bajo otro sello. El Partido Justicialista (PJ) sería una opción. De hecho, días atrás se reunió con el delegado normalizador del partido, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

Según las encuestas, Tassano no cuenta con un buen índice de aprobación en su gestión. De hecho, la tendencia es de regular a mala. Sin embargo, el padrinazgo del gobernador en todo acto local le generan la esperanza de ganar las elecciones. La interna en el gobierno provincial está al rojo vivo. Ahora con fecha para los comicios, la disputa recién empieza.