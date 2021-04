Chau PASO: la suspensión parte al medio la opinión de la calle

En pleno debate por la eventual suspensión o postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sondeo de la consultora Management & Fit (M&F) reveló que la población se encuentra dividida ante la propuesta que impulsan los gobernadores peronistas norteños ante la llegada de la segunda ola de coronavirus.

De acuerdo al relevamiento, el 19,7% dijo estar "muy de acuerdo" con suspender las PASO y el 18,4% respondió estar "de acuerdo". Es decir, el 38,1% se mostró a favor de la suspensión de las primarias.

En contraposición, el 20,5% contestó que está "en desacuerdo" de la iniciativa de las provincias y el 18,8% dijo estar "muy en desacuerdo". Por lo tanto, el 39,3% se manifestó en contra de suspender las PASO.

En tanto, el 14,8% de las entrevistadas y los entrevistados respondió que "no escuchó no leyó" sobre el tema y el 7,8% restante eligió la opción "no sabe".

Los datos surgen del último estudio de la consultora que dirige Mariel Fornoni, que se elaboró en base a 2200 casos, y se conocen luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, planteara la posibilidad de realizar las primarias "el mismo día" que las generales, opción que fue descartada hace dos meses dentro de las alternativas que analizaron en el Frente de Todos pero que tiene un puente con el deseo de los mandatarios provinciales.

“Yo preferiría que se votara en un solo día mediante un acuerdo de las fuerzas políticas", dijo el titular de la Cámara baja en declaraciones radiales y planteó así una suerte de Ley de Lemas ad hoc que por ahora es un plan B sin datos concretos y que no convence a la oposición.

La encuesta también indagó sobre la intención de voto en el caso de que hubiesen elecciones presidenciales: el 48,6% votaría a un candidato de la oposición, mientras que el 34,9% se inclinaría por una propuesta afín al gobierno de Alberto Fernández. El 16,5% dijo que "no sabe" o no respondió la pregunta.

El estudio se desarrolló de manera telefónica, contó con nivel de confianza del 95% y tiene un nivel de error de +/-3.5%.