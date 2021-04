El FdT porteño le exige a Larreta "medidas drásticas" pero le ofrece apoyo

El Frente de Todos (FdT) de la Ciudad de Buenos Aires publicó una carta abierta dirigida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la que le solicitó que "vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno", a fin de contener la propagación del coronavirus en el distrito y "cuidar la salud" de la población, y se ofreció a "compartir" los eventuales costos políticos de las medidas a llevar adelante por el Ejecutivo.

En lo que calificaron como un "llamado desesperado" en virtud de la situación sanitaria, los dirigentes del peronismo capitalino ofrecieron una tregua al habitual discurso crítico que sostienen en público respecto de la gestión de Juntos por el Cambio. "Desde el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires nos ponemos a disposición para proponer medidas necesarias para cuidar la salud, la economía y la educación (…). Reconstruya el diálogo y las políticas de Estado que exigen este doloroso momento", señala el texto.

"Elija el camino de los cuidados, vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. Tal vez con eso se gane la crítica de algunos sectores de su espacio político, pero sepa que seguir por este camino le terminará siendo más costoso", dice la carta abierta que el FdT dirigió a Rodríguez Larreta, en alusión al ala dura cambiemista, que sigue con lupa los movimientos del alcalde en su relación con la administración de Alberto Fernández.

En este sentido, la carta advierte a las autoridades locales que en la Ciudad "el virus avanza dramáticamente", por lo que "no es tiempo de confrontaciones partidarias, es hora de acompañar con acciones al personal de salud y de escuchar sus demandas desesperadas".

"No todo es especulación electoral, no sucumba ante las presiones políticas de quienes no tienen responsabilidad de gestión y juegan con la vida de la gente", expresa el comunicado del peronismo porteño y apela: "Rodríguez Larreta, es mejor perder votos que perder vidas".

"Es hora de tomar medidas drásticas quizás costosas desde el punto de vista político. Nos ofrecemos a compartir esos costos, no se puede esperar más", explicita la carta. Al respecto, el legislador porteño Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó: "Queremos ser parte de la solución, queremos tener un diálogo para intercambiar propuestas".

Valdés consideró también que "sería una buena acción rediscutir la presencialidad porque reduciría la cantidad de contagios. Ya no se trata de un voto más o un voto menos".

También podés leer No los une el amor

A pesar del ofrecimiento a acompañar las medidas de cuidado que tome la gestión porteña, la principal fuerza opositora en la Ciudad puntualizó en el texto las críticas al jefe de Gobierno de priorizar la especulación política, en un año electoral, al decidir mantener las clases presenciales y desobedecer el decreto presidencial que estableció la educación a distancia para el Área Metropolitana de Buenos Aires por 15 días.

"El panorama es desolador; jóvenes internados, personas con síntomas graves esperando durante horas para ser atendidas y buscando camas por todos los hospitales de la Ciudad, pacientes con máscaras de oxígeno en pasillos, cada vez más niños y niñas internados en el Gutiérrez y el Garrahan, familias deshechas por la muerte de seres queridos, ¿qué más tiene que pasar para que se tomen medidas más fuertes?", se preguntaron.