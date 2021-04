Bianco: "No vamos a permitir que sumerjan a la provincia en la anarquía"

El gobierno de Axel Kicillof volvió a criticar el manejo de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires con el conflicto por las clases presenciales como eje central, al calificar la situación como una "anarquía", y reclamó a la oposición que "no entorpezcan".



"No vamos a sumergir a la Provincia en la anarquía, si hay otro distrito que quiera hacerlo no es nuestro problema", sentenció el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en su reporte semanal de la situación sanitaria.

En la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, Bianco criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad que, a contramano del DNU nacional y en línea con el deseo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ordenó la continuidad de las clases presenciales en el distrito.

El funcionario bonaerense calificó la decisión como una "aberración política y judicial, porque la Justicia porteña se tomó atribuciones que le corresponde a la federal" y criticó la "judicialización de la política sanitaria", al tiempo que remarcó: "No vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja la Provincia en la anarquía".

Por su parte, García apuntó contra el rol de la oposición y expresó que "no hay semana que el sector duro del PRO deje de golpear" al Gobierno por las medidas tomadas ante la pandemia de coronavirus.

"Estos muchachos han empezado con la campaña política en el intento de pararse contra una decisión presidencial", sostuvo la ministra de Gobierno bonaerense en diálogo con Rock and Pop.

Además, la integrante del Gabinete apoyó las restricciones dictadas por el presidente Alberto Fernández y remarcó que "el DNU es una ley que tarde o temprano pasa por el Congreso" y sostuvo que "si un Presidente no tomara en cuenta cómo viene la segunda ola (de la pandemia) sería un irresponsable".

En este sentido, lamentó que desde "la vereda de enfrente a través de a un tuit (el ex presidente Mauricio) Macri instó a los intendentes (de su espacio) a resistir y manifestarse en contra de las medidas" y agregó: "Si esto no es una determinación política, no sé lo que es".

"En la Provincia venimos soportando muchos embates respecto de las decisiones que tomamos en el tratamiento de la enfermedad, a sea por la vacuna, el sistema sanitario. Desde el año pasado no hay semana en que el sector duro del macrismo deje de golpearnos. La verdad tenemos la responsabilidad de gobernar y asistir sanitariamente con el plan más ambicioso de vacunación", subrayó García.