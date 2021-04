Valenzuela: “Debemos gobernar la provincia juntos, Kicillof y los intendentes"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), desestimó que el cortocircuito con el Gobierno nacional por la suspensión de las clases rompa el vínculo con la administración que conduce Axel Kicillof, aunque advirtió que oficialismo y oposición deben "gobernar juntos" la provincia. Además, el jefe comunal PRO consideró que judicializar el decreto nacional que impuso nuevas restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus es “un derecho”.

-¿Cómo analiza el escenario abierto tras el DNU presidencial que establece nuevas medidas restrictivas?

-Se complicó el equilibrio que veníamos construyendo entre salud, trabajo y educación. En una pandemia no podemos ir a los extremos. Ni todo abierto ni todo cerrado. Es un retroceso afectar el trabajo y la escuela cuando se ha demostrado que no es el problema principal. El aula es un ámbito cuidado, con protocolo y la sensación es que pagan justos por pecadores.

-¿Esto rompió el vínculo con el gobierno de la provincia?

-No, de ninguna manera. Hay diálogo siempre. Hoy tuvimos una conversación por chat con el jefe de Gabinete (Carlos Bianco) por un tema puntual. Nosotros tenemos nuestra visión, creemos en la autonomía municipal y queremos ser escuchados, pero somos respetuosos de las normativas. Hace poquito me llamó el Presidente (Alberto Fernández) para interiorizarse de una acción municipal que hicimos para frenar una fiesta clandestina. Estamos muy firmes en el control.

-Hubo un cruce por las reuniones. ¿Les comunicaron o no las medidas?

-En la última reunión que se hizo sobre la pandemia no participamos porque no fuimos invitados. Fue una reunión del gobernador con intendentes oficialistas. Nos gusta y necesitamos participar. Además, creemos que debemos gobernar la provincia juntos, Kicillof y los intendentes. Tenemos una lectura que puede aportar a una mejor convivencia con el virus mientras llega la vacunación.

-¿Es un buen camino la judicialización?

-Nosotros no lo hicimos porque no tenemos un derecho directamente afectado ya que no tenemos escuelas municipales, a diferencia de Vicente López, pero estamos acompañando a padres y directivos de instituciones educativas que están pensando en hacer presentaciones judiciales en base al derecho a la educación. No creo que esto golpee el vínculo con el gobierno porque está dentro de los derechos que tienen los padres, los colegios, en su convicción de que está demostrado que la educación presencial no ha sido el origen del aumento de casos. Si el tema es el transporte, hay que debatir el transporte.

-¿Cómo se sale de esta situación?

-Siempre con la búsqueda de acuerdos, cada uno cumpliendo su rol, evitando que cada tema caiga en la grieta. Si hacen una reunión y no nos invitan, después es muy difícil actuar cuando uno se sorprende por determinadas medidas. Recién el viernes a última hora salió el decreto nacional, después el provincial, cuando ya estábamos con las medidas en marcha. Los gobiernos locales tenemos una profunda dificultad para explicar esta situación a los vecinos, a los comerciantes... es difícil entenderlo, adaptarse. Podría haberse hecho con mucho más nivel de acuerdo con los municipios y CABA dado que todos participamos del AMBA.