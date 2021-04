Magario: “Necesitamos recuperar la provincia”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, ratificó la decisión de armar corredores industriales a lo largo de la ruta 5 y de la ruta 7 y seguir avanzando en las estrategias de planificación de desarrollo, fortaleciendo la llegada de más trabajo. Hizo recorridas por los distritos de Alberti y Chacabuco, para interiorizarse en las realidades de la región y para la exposición de los propósitos de desarrollo productivo del gobierno provincial en trabajo coordinado con los municipios.

En ambos distritos, Magario detalló que la idea central es “recuperar la Provincia, que tiene todo para seguir siendo grande y prosperar. Queremos armar corredores industriales a lo largo de la ruta 5 y de la ruta 7, seguir avanzando en las estrategias de planificación de desarrollo industrial, fortaleciendo la llegada de más trabajo”, añadió.

También, afirmó que tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof han decidido “regionalizar el interior de la Provincia de Buenos Aires” junto “al desarrollo público y privado, y con medidas sustentables y leyes de promoción industrial”.

La vicegobernadora destacó la importancia del diálogo y el trabajo mancomunado con los intendentes. “Debemos resolver las cuestiones que nos demanda la sociedad. El diálogo hace que podamos resolver. Si seguimos enfrentándonos, lo único que hacemos es no solucionar los problemas”, aseguró.

Respecto de la crucial situación que se atraviesa por el crecimiento de los contagios de covid-19, Magario señaló: “La provincia de Buenos Aires ha tomado la decisión de medidas restrictivas solo para el conurbano, para poder terminar de vacunar a los mayores de 60 y parar la circulación del virus”, explicó. Y agregó que el 84% de las muertes por covid en la provincia de Buenos Aires se dan en esa franja etaria.

“Es imperiosa la necesidad de que acá al 30 de abril podamos vacunar a los mayores de 60 años”, subrayó.

Magario destacó el buen funcionamiento del proceso de vacunación en la provincia de Buenos Aires y adelantó: “Estamos muy cerca de cubrir toda la población de riesgo”. Tras la decisión oficial de incrementar las restricciones en los distritos que componen el AMBA por el marcado incremento de enfermos por covid, Magario explicitó que la intención es “volver a normalizar el pico de contagios, estabilizar el sistema sanitario, vacunar y así volver a arrancar en mayo”.

En Alberti

En Alberti, la vicegobernadora mantuvo una reunión con el intendente Germán Lago. Visitaron un puesto de vacunación en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Evita, recorrieron obras de pavimentación y visitaron los talleres ferroviarios del pueblo de Mechita.

“Alberti está realizando un esfuerzo enorme desde hace varios años para poder invertir en trabajo y así apostar próximamente al desarrollo turístico que es muy importante para crear fuentes de trabajo”, dijo Magario.

Magario también resaltó que Alberti es uno de los distritos con menos contagios por población y que el Hospital Público “ha implementado todos los servicios y está listo”.

En otro aspecto de su visita, dijo: “Hemos mencionando la importancia de los trabajos tanto del Río Salado como de los nuevos caminos rurales que se están haciendo; las conexiones con las distintas localidades que son muy importantes para el desarrollo y el crecimiento”, expresó Magario.

La Vicegobernadora también interiorizó de la tarea que se realiza en el Parque Industrial tanto en el tratamiento como en el reciclado de la basura.

El intendente Lago explicó que "nos llena de satisfacción recibir a Verónica Magario y compartir el diseño de las políticas públicas que tenemos en el distrito".

"Hay que llevar tranquilidad a la sociedad, tomar decisiones para permitir que el mejor jugador que es la vacuna pueda inmunizar a la mayor cantidad de vecinos de nuestro país y permitir la reactivación de nuestra economía", concluyó.

En Chacabuco

En Chacabuco, Verónica Magario mantuvo un encuentro en el palacio municipal junto al intendente Víctor Aiola, el senador bonaerense Agustín Máspoli, el secretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Mauricio Barrientos, la diputada provincial Micaela Olivetto y el vicepresidente de Trenes Argentinos y ex intendente de Chacabuco, Darío Golía.

La vicegobernadora bonaerense recorrió la Escuela Especial Nº501 "María Rosa Canale" y dialogó con las autoridades de la institución, junto al senador bonaerense, Gustavo Traverso.

Al mediodía, Magario brindó una conferencia de prensa junto a Aiola en la Galería de Arte del Teatro Italiano del distrito.

"Por ahora Chacabuco, como Alberti y otras ciudades del interior, no van a tener que cortar las clases, no van a tener que suspenderlas. Van a continuar en sus actividades con algunas pequeñas restricciones de horarios comerciales que trataremos que no afecten el funcionamiento de los comercios que no son esenciales", aseguró la Vicegobernadora en su intervención.

Magario también dialogó con representantes de la Cámara de Comercio e Industria del distrito y recorrió el parque industrial de Chacabuco, donde visitó la empresa Moliendas Argentinas SA.

Pos su parte, Aiola planteó que la visita de la vicegobernadora a Chacabuco "refuerza nuestro compromiso con el trabajo conjunto entre municipio y provincia, clave para cuidar a nuestros ciudadanos".