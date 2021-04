Torre: “Le exigimos al Gobierno que democratice Internet”

La secretaria General Adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, va un paso más allá de la discusión sobre presencialidad o virtualidad en el dictado de clases. Avisa que si se avanza con mayores restricciones ante la segunda ola de covid-19, en el país se tendrán “los mismos problemas” de conectividad “que el año pasado”. Por eso le exige a Nicolás Trotta la “democratización de Internet”. En entrevista con Letra P, la dirigente de uno de los principales gremios docentes del territorio bonaerense indicó que solicitaron una reunión con funcionarios del gobierno que encabeza Axel Kicillof porque necesitan “tener información certera” sobre contagios. Además, descartó que el problema esté dentro de las escuelas e instó a sus pares gremiales a que se pregunten si la suspensión de las clases presenciales resuelve el problema de infecciones.

También podés leer Docentes bonaerenses pidieron reuniones con Vila y Gollán

-¿Cuál es la situación en las escuelas que motivó el pedido de reuniones?

-Necesitamos tener una información certera y la deben dar quienes tienen todos los datos sobre contagios. El Ministerio de Educación de la Nación tiene la APP Cuidar Escuela, donde las directoras de escuelas vuelcan información, pero nuestra información está construida por los delegados. Además, queremos contarles lo que estamos viviendo en cada uno de los distritos de la provincia porque la pandemia no se expresa de la misma manera en todos los municipios.

-¿Tienen problemas con el cumplimiento de protocolos?

-No. Somos cuidadosos y responsables. Si no se cumple, lo vamos a denunciar. El problema no está dentro de la escuela, la mayor complejidad se da afuera. Por eso, también queremos saber qué medidas se van a tomar porque, por ejemplo, tenemos conflictos con el transporte, que no cumple protocolos. Si hay que tomar medidas más restrictivas, deberán tomarlas. Hay que resguardar la salud y no sólo de la escuela, sino también de lo que lo rodea.

-¿Propone que se suspendan las clases presenciales?

-No vamos a proponer nada. Queremos que ellos (las autoridades del gobierno) nos digan. Nosotros vamos a exponer la situación que estamos viviendo, tanto dentro como fuera de la escuela, localidad por localidad. Son ellos los que tienen que plantear cuáles son las medidas. No hay que invertir los roles. No estamos en un plan de lucha. Pedimos esta reunión para que tomen las medidas que tienen que tomar los responsables.

-Miguel Díaz, de Udocba, pide el cierre de las escuelas. ¿Cómo manejan las diferencias dentro del frente?

-En el frente tenemos matices, pero siempre privilegiamos la unidad. Tuvimos una reunión del frente de unidad el viernes y resolvimos el pedido de esta reunión. Pero, por otro lado, si se suspenden las clases, ¿se resuelve el problema de las calles llenas, de las plazas llenas, de la circulación en los colectivos? Tendríamos que preguntarnos eso y dónde está la responsabilidad social.

También podés leer “Hay que recuperar el poder adquisitivo de los docentes”

-¿Qué evaluación hace el gremio de la gestión en pandemia?

-El año pasado, el Estado estuvo muy presente y pudo reconstruir un sistema de salud devastado. Vivo en La Matanza, un distrito donde la exgobernadora María Eugenia Vidal resolvió dejar sin terminar el Hospital Favaloro. Solo quien no piensa en la gente pudo haber sido capaz de dejar cuatro años abandonado un hospital enclavado en un lugar con muchas necesidades. Veníamos de un país sin Ministerio de Salud. Además, triplicaron el monto de dinero en comedores escolares y hubo un montón de coberturas que ayudaron a sostener a los que más lo necesitaban.

-¿Las escuelas están en óptimas condiciones de infraestructura?

-El año pasado hubo virtualidad hasta septiembre y luego 40 distritos tuvieron presencialidad. Durante el periodo de aislamiento, las escuelas estuvieron abiertas para entregar alimentos. Después del receso de invierno comenzaron a trabajar en cuestiones de infraestructura. Para el 1 de marzo de este año, algunas estaban terminadas, otras estaban a la mitad y otras recién se están licitando. En algunos distritos tenemos situaciones complejas, y eso hace que muchos alumnos no tengan presencialidad. Se avanzó, pero no se pudo resolver. Veníamos de muchos años de deterioro y los últimos cuatros años de una desinversión inédita.

-Una de las críticas a la virtualidad fue que no había continuidad pedagógica. ¿Está garantizada?

-Hoy la presencialidad es mínima para darle cumplimiento al protocolo. No se puede dejar de lado la virtualidad porque hay alternancia. Lo que seguimos exigiendo al Ministerio de Educación de la Nación es la democratización de Internet. Si esto avanza y tiene que haber más restricciones, necesitamos no tener los mismos inconvenientes con la virtualidad. Si mañana nos dicen cierran todo, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos el año pasado. Si bien han entregado más computadoras, han trabajado con la conectividad, todavía no estamos al 100%.