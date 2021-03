Luis Tonelli: "El Gobierno tiene que reconstruir la alianza con Larreta"

Ante el aumento sostenido de los casos del nuevo coronavirus y la inminente segunda ola de contagios, el analista político Luis Tonelli consideró que el Gobierno "tiene la obligación" de reconstruir la alianza con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evitar el colapso del sistema sanitario en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Asimismo, advirtió que "sin la protección del Estado, el efecto (de la segunda ola) puede ser devastador" desde lo sanitario y económico. "Aun si el Gobierno puede controlar la emergencia, las consecuencias para la Argentina a futuro son muy graves", señaló.

El politólogo también analizó el impacto en la opinión pública ante las nuevas restricciones para evitar el aumento de los contagios y dijo que "el Gobierno sigue igual de improvisado, confundido y arbitrario" que en 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria y se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.

-¿Cómo ve al Gobierno ante la segunda ola de covid y el déjà vu de 2020?

-El Gobierno está igual de improvisado, confundido y arbitrario que el año pasado, pero sin los recursos que tenía cuando comenzó todo.

-¿El Gobierno priorizará la economía o la salud ante la segunda ola?

-No va a priorizar nada. No tiene vacunas, no puede volver a cerrarlo todo. Y fundamentalmente tiene una situación económica donde si mejora la economía, entonces no le alcanzan los dólares para bancar la recuperación, es como si quisiera que el país esté en coma inducido.

-¿Hay margen para aplicar medidas tan estrictas como en 2020?

-El margen depende de la gravedad de la situación. Lo que es lo mismo que decir que el Gobierno no puede aplicar medidas preventivas, y si la situación se agrava, vamos a sufrirla en todo su rigor.

-¿Cómo puede impactar en la sociedad la segunda ola y las nuevas restricciones?

-Sin la protección del Estado, el efecto puede ser devastador si a eso se le suma victimas y quiebras por doquier. De todas maneras, aun si el Gobierno puede controlar la emergencia, las consecuencias para la Argentina a futuro son muy graves.

-¿Se puede reconstruir la triple alianza del AMBA entre Fernández, Larreta y Kicillof?

-El artículo 128 de la Constitución Nacional reza que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal. No es una cuestión de posibilidades. El Gobierno tiene la obligación de reconstruir la alianza con Larreta ante la emergencia.