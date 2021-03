El campo minado que prepara la Legislatura para desterrar a Sain

Marcelo Sain se fue del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, pero ya pidió banca para volver al Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde pretende apalancar las investigaciones que avaló como funcionario, pero la Legislatura se abroquela para resistir y le pedirá al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que gane tiempo y demore su ingreso.

Es mayoritaria la postura en las dos cámaras. A Sain lo quieren afuera de la provincia. No alcanza, en la cabeza de legisladores y legisladoras, con su paso al costado del gobierno provincial.

El bonaerense no perdió el tiempo y apenas cuatro días luego de su salida se presentó, este lunes, en el MPA junto a una escribana. Le respondieron que, “por razones administrativas”, el proceso no podía dirimirse tan rápido. Fiel a su estilo, Sain no descansará hasta volver a la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA.

No le será fácil. La estrategia de Diputados es la siguiente: el Frente Progresista motoriza una nota a Baclini, avalada por el grueso de los bloques, en la cual le explicarían al jefe de los fiscales que hay más de una razón para rechazar el retorno. El boceto de la carta que por estas horas se evalúa presentar, al que accedió Letra P en exclusiva, cierra con la frase “no permita la reincorporación y permanencia de Marcelo Sain en el MPA”.

En la misiva se anexará una buena cantidad de materiales, como notas periodísticas, recortes y extractos de audios, todos los que hicieron famoso a Sain más allá de su tarea ejecutiva. También se le recordará a Baclini que está pendiente de solución una de las llamadas “leyes anti-Sain”, que planteaba incompatibilidades para quienes conducen el OI.

Dicha norma fue vetada por el gobernador Omar Perotti, pero la Legislatura tiene la convicción y, aparentemente, los votos para levantar el veto y dejar firme la ley. Sin embarego, como Santa Fe todavía está en periodo extraordinario y el regreso de ordinarias se dará recién el 1º de mayo, los legisladores y las legisladoras no pueden completar su objetivo. Perotti, está claro, no va a incluir dicho proyecto en el temario de extraordinarias.

A la par de la carta, este jueves se reunirá en Diputados la Comisión de Juicio Político, que tiene sobre la mesa el pedido que hizo la diputada nacional Lucila Lehmann. La preside el socialista Joaquín Blanco y tiene mayoría progresista. La intención de sus integrantes es notificar al MPA del pedido de la legisladora de la Coalición Cívica y dejar planteada la “posible comisión de un delito” por parte de Sain.

De ese modo, se pondría en duda la idoneidad supuesta de Sain para regresar al OI. Para concretar la vuelta, entienden en la Legislatura, el exministro debería cumplir con una serie de antecedentes, distintos a los que cumplió en su momento, antes de su paso por la gestión pública.

De ambas maneras, el parlamento provincial está decidido a poner palos en la rueda al objetivo del criminólogo, pero las miradas de la política santafesina se posan ahora con mucho énfasis sobre la figura de Baclini, a quien Sain vinculó al socialismo durante su vieja época de ministro.