Con normalidad, se desarrolla la interna radical en Buenos Aires

Con total normalidad, se desarrollan las internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, territorio que disputan el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, Maximiliano Abad.

La nómina "Adelante Buenos Aires", que postula a Abad, cuenta con el respaldo de dirigentes como Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Mario Negri.

En tanto, junto a Posse están Martín Lousteau, Federico Storani y la UCR de la Ciudad, entre otros, unidos para darle un nuevo perfil al radicalismo bonaerense y que deje de ser "furgón de cola" de Juntos por el Cambio.

"Nos llegan noticias de toda la Provincia, que se está votando hasta en los pueblos más chiquitos, en completa paz social. Lo celebramos, porque es un día importante para los radicales, porque así es la manera en la que democráticamente se dirimen las propuestas dentro de un partido", precisó el jefe comunal de San Isidro, quien votó en la escuela número 3 de Beccar.

Posse remarcó que esperan que "todos los afiliados que todavía no votaron, lo hagan, que ejerzan su derecho y colaboren para fortalecer la participación ciudadana.

En tanto, el intendente sostuvo que Mauricio Macri no es su candidato ya que es del PRO y no del radicalismo: "Hay insatisfacción entre los radicales por la conducción que hubo en los últimos cinco años". "Es un tema del PRO, no es mi candidato", insistió.

Por su parte, Abad votó en la ciudad de Mar del Plata: "Volví a la Escuela Primaria Nº 1, mi escuela de la infancia, esta vez a poner un voto para el futuro de mi partido y de la Argentina. Gracias @ArielMBordaisco por acompañarme en este camino", puso Abad en Twitter.

Unos 650.000 afiliados radicales están habilitados para votar en la interna, que ha conseguido concentrar la atención política como hace años no sucedía con una elección partidaria.

Este sábado, el Gobierno exceptuó a las elecciones de la UCR bonaerense de las prohibiciones dispuestas en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) ante la pandemia de coronavirus.

"Exceptúase de la prohibición dispuesta en el inciso 1 del artículo 8° del Decreto Nº 125/21, prorrogado por el Decreto N° 168/21, a la celebración de las elecciones de autoridades internas del partido político Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, que se realizarán el 21 de marzo de 2021, en todo el territorio de la misma", estableció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"La Provincia de Buenos Aires ha prestado conformidad a la celebración de las elecciones internas mencionadas bajo cumplimiento del `Protocolo para la elección de autoridades internas de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires´", agregó el texto oficial.