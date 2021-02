“Hay que recuperar el poder adquisitivo de los docentes”

“Es momento de reconocer materialmente todo el esfuerzo del sector”. Tras enfatizar que durante 2020 “hubo clases gracias a la intensa tarea docente”, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, remarca la necesidad de un reconocimiento salarial de ese esfuerzo que el año pasado tuvo “jornadas laborales muy extensas”. Así, en los primeros pasos de la discusión salarial 2021, pide recuperar el poder adquisitivo que, advierte, quedó en promedio dos puntos debajo de la inflación el año pasado. Además de reclamar una revisión que contemple una automatización atada a la suba de precios, resalta en diálogo con Letra P: “No queremos estar siempre empardando la inflación”.

En cuanto al debate en torno al regreso a la presencialidad, subraya: “Nunca nos opusimos a la vuelta a las escuelas” y arremete contra “algunos opinólogos” que “quisieron cargar sobre los gremios la decisión política, diciendo que poníamos palos en la rueda. Al contrario, siempre estuvimos trabajando a la par, sabiendo que el mejor lugar es el aula”. Pero aclara que estarán “muy atentos” a que se cumpla “a rajatabla” el protocolo y que, “donde no están dadas las condiciones, no habrá comienzo o habrá una redistribución de espacios”.

-¿Están definidos los mecanismos para que este regreso no redunde en una sobrecarga laboral para las y los docentes?

-Por eso firmamos un acuerdo paritario que establece respetar la carga horaria. Las autoridades sanitarias, de acuerdo a sus estudios epidemiológicos, la circulación del virus y su nivel de contagio, son las que van a dar la autorización para iniciar un proceso de presencialidad. Para volver al aula tienen que estar todas las garantías de bioseguridad para toda la comunidad educativa, con la responsabilidad indelegable del Estado de hacer esa provisión de sanitización e higiene; donde estén dadas las condiciones, se comenzará paulatinamente, de acuerdo a las características de los alumnos y de las dimensiones y condiciones edilicias.

-¿Tienen certezas de que el Estado va a garantizar eso?

-Se está trabajando. En algunos lugares no llegan. Donde no están dadas las condiciones, no habrá comienzo o habrá una redistribución de espacios.

-¿Tienen un registro de las escuelas que fueron refaccionadas?

-Tenemos algunos registros y estamos haciendo un relevamiento. Hay distintas realidades. El retorno será de acuerdo a las condiciones de cada contexto, según los espacios, la cantidad de dispensados y demás. Hay un protocolo que trabajamos el año pasado.

-Se modificó recientemente ese protocolo por parte de la Provincia…

-Sí, algunas cuestiones, como la frecuencia de la asistencia, que va a depender de la organización institucional.

-¿Están de acuerdo con esos cambios?

-No hubo cambios sustanciales, solamente abrir la posibilidad para que, el que puede hacerlo todos los días de la semana, una semana, lo haga; para aquel que tenga que alternar dos días, que se diseñen nuevos esquemas para preservar la burbuja. Va a haber tantas formas como aulas hay.

-¿Cómo impactan en la comunidad docente las modificaciones en las normativas?

-Todos los días llega una normativa que amplía y eso genera algunos problemas comunicacionales. Pero es tal el dinamismo de este virus y la imprecisión de cómo circula que todos los días hay resultados de estudios que te cambian la situación.

-¿Volver como se hizo en la Ciudad fue lo adecuado?

-Nuestra posición es que la autoridad sanitaria es la que tiene que dar el aval para el retorno, con argumentos científicos, y las condiciones tienen que estar dadas.

-¿Una mayor designación de personal docente y no docente es importante?

-Lo hemos reclamado, una mayor cobertura de cargos, porque hay muchos docentes dispensados, lo que significa que puede colaborar mediante la virtualidad en alguna tarea.

-¿Se está avanzando a buen ritmo con la vacunación al personal docente?

-Hace un tiempo se notaba mayor resistencia donde están llegando las vacunas y se marcan las prioridades. Hoy no, hay una buena asistencia.

-¿Se baja un mensaje claro desde la Nación a las provincias para construir el regreso?

-No estamos en la negociación nacional porque hace años no nos dan la personería como DAC (NdR: Docentes Argentinos Confederados, entidad que nuclea a FEB). Los dos gobiernos inmediatos anteriores no nos la dieron y el actual tampoco. Y no hay ningún impedimento.

-¿Por qué no le dan la personería?

-Es una pregunta que habría que hacérsela a ellos. En cuanto a lo que se construyó para el retorno desde la Nación, fue con los ministros de las 24 jurisdicciones, pero eso es un marco general que cada jurisdicción y cada escuela tiene que adecuar a su contexto, teniendo en claro que el protocolo de cuidado se tiene que cumplir a rajatabla. Tienen que estar dadas las condiciones, vamos a estar muy atentos a eso. Primero, preservar la salud.

-¿Qué están pidiendo en la paritaria salarial 2021?

-Recuperar poder adquisitivo, no queremos estar siempre empardando la inflación.

-¿El año pasado se empardó, se recuperó o se perdió?

-Tuvimos un promedio de 34% y la inflación fue del 36,1%. Eso hay que adecuarlo, es un reclamo en esta negociación. Otro punto es la consolidación del básico, de la estructura, del salario sólido, porque eso consolida nuestra carrera y sobre todo le va a los jubilados.

-¿Están reclamando cláusula gatillo?

-Como FEB, planteamos la necesidad de revisión, con una automatización. Pero queremos estar por encima de la inflación. Pasa con todos los gobiernos: siempre que vas a discutir paritarias te encontrás con el frontón de la cuestión presupuestaria, pero es momento de reconocer materialmente todo el esfuerzo del sector docente.