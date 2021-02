El escándalo golpea duro la imagen del Gobierno, según una encuesta

Tras el Huracán Ginés, una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos desconfía del plan de vacunación, pide que los funcionarios implicados en el escándalo de las vacunas VIP renuncien a sus cargos y está en desacuerdo con el nombramiento de Carla Vizzotti como ministra de Salud.

Según el último trabajo de la consultora Management & Fit, casi el 61% de las consultadas y los consultados desconfía del plan de vacunación del gobierno de Alberto Fernández, que comenzó el 29 de diciembre y que se vio empañado por las irregularidades detectadas a fines de la semana pasada.

El 33,1% cree “que no existe ningún plan y que están improvisando”, el 27,8% opina “que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo”, el 27,1%, considera “que fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación” y, finalmente, el 12% asegura no tener una opinión formada.

De esta manera y si se suman las dos primeras respuestas, el 60,9% de los y las argentinas desconfía del plan de inmunización contra el covid-19 o de la llegada de más vacunas al país. Se trata de una cifra que marca un golpe duro a la credibilidad del Gobierno.

Otro de los aspectos que reveló el sondeo, que se realizó durante el último fin de semana a nivel nacional, es el enojo que provocó la vacunación de funcionarios y empresarios que no contemplados por los protocolos sanitarios establecidos.

De hecho, el 71% de los entrevistados y entrevistadas piensa que “deberían renunciar” todos los funcionarios implicados en el caso, mientras que el 18,2% no cree que sea necesario. En tanto, el 10,8% no tiene una postura definida.

Otra de las preguntas de la encuesta fue “¿cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?”. El resultado también demostró la falta de credibilidad de la sociedad: el 60,2% no confía en la campaña de inmunización.

La consultora que dirige Mariel Fornoni también indagó sobre la designación de Carla Vizzotti como reemplazante de Ginés González García: el 31,6% avala el nombramiento, el 55,8% está en desacuerdo y el 12,6% no tiene una postura definida.

En tanto, el 43,8% cree que la exsecretaria de Acceso a la Salud sabía que se estaba vacunando a funcionarios cercanos al oficialismo, mientras que el 40% considera que “no sabía”.

La muestra del estudio se elaboró en base a 1.500 casos consultados vía telefónica, con un margen de error de +/-2,5%.