Las críticas recargadas contra dirigentes del PRO que lanzó este martes la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmaron que la campaña electoral que se avecina será descarnada dentro de Juntos por el Cambio. A diferencia de otros momentos, la exdiputada no cosechó un silencio dócil de sus socios, sino desconfianza, sospechas y respuestas públicas que anticipan la compleja convivencia de la sociedad que mantienen macristas, lilitos y radicales.

Carrió lanzó dos dardos discursivos que tienen al expresidente Mauricio Macri como destinatario final. Primero, acusó al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, de haber callado con el gobernador formoseño Gildo Insfrán durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Lo consideró cómplice de una administración provincial, a la que calificó de "dictadura" y lo acusó de "convalidar los regímenes provinciales".

Por primera vez el espacio "dialoguista" del PRO que se referencia en Frigerio y en el extitular de la Cámara baja, Emilio Monzó, salió a contestarle. En ese núcleo aseguran que "de ahora en más" no se quedarán callados. Apuntarán a demostrar "su inconsistencia". "Lo que hace contra ambos es lo mismo que hacía cuando le decía contrabandista a Macri y después lo terminó bancando como lo bancó. Todo lo que hizo contra Menem le sirvió para seguir 30 años con la misma estrategia, pero ella tampoco dijo nada sobre Formosa en los últimos cuatro años", confió a Letra P una fuente parlamentaria del espacio que lidera el diputado y exviceministro del Interior, Sebastián García De Luca.

"Seguramente por desconocimiento, ya que nunca participó en un cargo ejecutivo, Carrió confunde los roles de los ministros", le dijo el exministro al portal Dataclave. "Un ministro no está para armar la política territorial de un espacio político, no le pagan para eso, ni para intervenir en una jurisdicción provincial, es potestad exclusiva del Congreso, ni tampoco transfiere recursos a las provincias, que tradicionalmente se cursan a través de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete con el aval del Ministro de Hacienda", sostuvo Frigerio en una respuesta absolutamente institucional. De su lectura se desprende que le tiró la pelota el exministro coordinador Marcos Peña, aunque su cartera también tuvo un rol clave en la relación del Ejecutivo con los gobernadores.

Los diputados del espacio monzoísta fueron más duros. El bonaerense Juan Aicega le dijo a Carrió que le "avergüenzan sus declaraciones" contra el exministro. "Usted le hace mal a la República", le contestó y la acusó de "intentar dividir Juntos por el Cambio". Su colega entrerriano Gustavo Hein también cargó contra Lilita por Twitter. "Hablemos desde el lugar donde estábamos sentados en el momento de los hechos", le pidió. Estamos "cansados de decir y de escuchar que el PEN no puede otorgar ni beneficiar según el signo político del gobernador de turno, y ahora se reclama lo contrario", se quejó.

El subsecretario de Gobierno porteño y exfuncionario de Interior, Mauricio Colello, le pidió a Carrió que baje el tono para evitar rupturas en la alianza opositora. "No hay nada más importante para JxC que mantenerse unido, necesitamos generosidad y mesura", le escribió por Twitter para remarcarle que "los pases de factura televisivos atentan contra esa prioridad". Ante las sospechas que deslizó la exdiputada respecto a la relación de Frigerio con el peronismo, Colello le recordó que fue un vinculo institucional "con todos los sectores de la oposición". "Ese diálogo -acotó- le permitió a un gobierno no peronista terminar por primera vez el mandato" en casi un siglo de historia nacional.

No es la primera arremetida que Lilita protagoniza contra Frigerio, pero esta vez sumó otro tema más delicado al menú. Confirmó la existencia de una Mesa Judicial que respondía al expresidente para presionar a la Justicia, cuando ella es investigada judicialmente como presunta integrante de una red dedicada a realizar espionaje ilegal bajo la coordinación del falso abogado Marcelo D'Alessio.

Habló cuando le pidieron su opinión sobre el regreso a la Cámara Federal porteña del camarista Eduardo Farah. "Habría que destituirlo y hacerle juicio político por la decisión que tuvo con (el dueño del Grupo Indalo) Cristóbal López. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio? ¿Qué hizo la mesa judicial? Negoció a través de (el integrante del colegio de la Auditoría General de la Nación) Javier Fernández para que Farah vaya a otro juzgado, y entonces ahora puede volver. Hubo errores del anterior Gobierno, que en vez de sanear realmente la Justicia, hizo determinados acuerdos, como se siguen haciendo ahora", completó.

En pocas palabras, la jefa de la Coalición Cívica aseguró que Macri recurrió a esa mesa de ministros y funcionarios para presionar a los tribunales de Comodoro Py, entre otros fueros, y llegar a acuerdos a través del incombustible miembro de la AGN, sindicado desde hace más de una década como un operador judicial de estrechas vinculaciones con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exespía Antonio Stiusso, antes de ser despedido en noviembre de 2014.

Sobre ese punto no hubo pronunciamientos de ningún referente, ni exministro de Cambiemos. Cerca de Macri sólo hubo silencio, pero uno de los dirigentes del partido que dialogan con el expresidente reflejó el impacto de los dardos de Carrió. "Si la Mesa Judicial existió, es un delito y debería denunciarlo en vez de hacer declaraciones, pero con las críticas a Frigerio ella también logra quedar bien con los sectores del PRO que cuestionan al exministro", interpretó la fuente.

"Cuando se aproximan las fechas para definir candidaturas sale con estos escopetazos, puede ser algo muy pensado o algo repentino, pero es notable que para ganar espacio necesita pelearse con alguien y ahora eligió a Macri y Frigerio", opinó el referente macrista, que no se privó de ventilar la sospecha in péctore que respira el sector más cercano al expresidente: "No quiero pensar que haya una conversación oculta entre (el jefe de Gobierno Horacio) Rodríguez Larreta y Carrió para debilitarlo a Mauricio con estas cosas", disparó.