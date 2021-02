Mendoza: Suárez se pone el casco y va a la guerra con el PJ

"En ese comunicadito no hay ningún argumento". Furioso, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez reactivó la guerra de su gobierno con el Partido Justicialista provincial, a raíz de la confirmación pública de que el peronismo no acompañará la reforma constitucional que promueve el mandatario de la Unión Cívica Radical (UCR) y Juntos por el Cambio (JxC). La reacción de Suárez llegó horas después de que el peronismo provincial, que conduce la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, rechazara el proyecto oficial con duras críticas hacia la gestión.

De acuerdo a la oposición peronista, el gobierno mendocino "se manejó en soledad" a la hora de elaborar el proyecto de reforma constitucional y "no gestionó los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos”. Según el PJ, las medidas de Suárez han sido “sólo una seguidilla de fracasos en temas estructurales para Mendoza”. El proyecto del oficialismo propone ajustar el gasto público, impulsar el voto optativo para jóvenes de 16 años, pasar al sistema unicameral, la eliminación de elecciones intermedias y la limitación a un solo período de reelección para cargos legislativos y municipales, entre otros temas.

Todo ese paquete de normativas está encuadrado en una ley que declara la "necesidad" de la reforma, que el oficialismo presentó en agosto de 2020 y este jueves dará el primer paso con la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. A pesar de la resistencia peronista, Suárez no da el brazo torcer y envía al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez para que dé puntapié inicial al debate. La ley en cuestión requiere de una mayoría calificada de dos tercios a la que el oficialismo no puede acceder sin el acompañamiento del Frente de Todos (FdT). De aprobarse, en el marco de una negociación que asoma trunca, luego se abre el proceso: primero se convoca a un plesbicito por el "sí" o por el "no" a la reforma y luego se eligen los constituyentes que debatirán sobre la agenda de temas que plantea la ley que califica como "necesario" un cambio constitucional en la provincia cuyana.

Todo ese intrincado camino requiere de una alquimia entre la UCR y el PJ que hoy parece impracticable. Ante ese contexto, se avecina un choque frontal entre ambos espacios por la discusión de la reforma constitucional. El recinto será el escenario de un debate político encarnizado en clave electoral, pero sin consecuencias en el corto plazo: a esta altura, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto aunque hará la presentación oficial para "exponer" a la oposición.

En su comunicado, el peronismo sostuvo que las modificaciones planteadas “perjudicarán la representación de las minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión, como fue el caso de Vialidad Provincial”.

"El peronismo bloquea todo lo que le hace bien a Mendoza", fustigó un ministro provincial ante Letra P. Suárez puso como plazo el mes de abril, pero en el marco de la guerra con el PJ ese objetivo empieza a nublarse. “Nosotros damos una señal a la política y decimos: ¿Por qué votar cada dos años y que se dediquen a gobernar y dejen la politiquería? ¿Por qué no votar que los municipios sean autónomos? A mí me sorprende porque ellos saben (por el peronismo) que hay amplio apoyo de toda la ciudadanía a esta reforma”, cuestionó el gobernador durante una recorrida por el Parque Industrial de Las Heras.

“Estoy ansioso por escuchar los argumentos que den en las cámaras legislativas. Van a tener que explicarlo”, resaltó furioso, según consignó el diario Los Andes de Mendoza.