“Los candidatos del peronismo tienen que surgir del mayor acuerdo posible”

Pide pista la diputada provincial santafesina Lucila De Ponti. Reconoce que falta diálogo entre el gobierno de Omar Perotti y la bancada peronista que integra, y ofrece una agenda que le permita a la Casa Gris “enriquecer su acción política”. “No queremos que sea un diálogo por el diálogo en sí mismo, o un diálogo infructuoso”, advierte. Por otro lado, en una entrevista con Letra P, la exdiputada nacional defendió de manera enfática la competencia que proponen las PASO y bregó por el alcance de un “mayor acuerdo posible” a la hora de definir los y las candidatas para las elecciones de este año.

-¿Qué evaluación hace del gobierno de Perotti?

-Como a todos los gobiernos de la Argentina, le tocó un año con una complejidad inesperada, por la pandemia, pero también porque se produce sobre un escenario muy difícil de la coyuntura económica, con cuatro años acumulados de recesión producto de las políticas del gobierno de Mauricio Macri que impactaron fuertemente en Santa Fe. Las prioridades públicas estuvieron claras, tuvieron que ver con lo sanitario, la ayuda a los sectores productivos y el trabajo. Lo principal viene ahora, este es un gobierno peronista y el peronismo tiene, en esta etapa, el desafío histórico de ponerse al frente de las políticas de Estado que nos puedan permitir resolver las desigualdades estructurales que tienen Argentina y Santa Fe. Yo espero de un gobierno peronista que se ponga al frente de esas políticas, entiendo que es también la mirada del gobernador.

-¿Faltó diálogo entre el Ejecutivo y el oficialismo en la Legislatura?

-Una tarea para este año es mejorar el diálogo entre el oficialismo en el poder Legislativo y el Ejecutivo. Nosotros somos un bloque chico, y cuento siete diputados y no seis (NdeR: en referencia al massista Oscar "Cachi" Martínez), pero tenemos la virtud de que esos siete representamos a distintos sectores del peronismo santafesino, que trabajaron para conseguir la unidad y queremos seguir trabajando todos los días para fortalecer esa unidad que tiene que acompañar al gobierno de Perotti en la ejecución de políticas que mencioné antes y en otras.

-¿Esa intención es reciproca?

-Sí, creo que sí, entiendo que la posibilidad de mejorar ese diálogo tiene que llevarse adelante este año. Hay conversaciones, gestos de que esto va a suceder. Sobre todo porque nosotros somos un bloque de siete en una cámara de 50 diputados concebida por la oposición, fundamentalmente por el Frente Progresista, como el centro de operaciones de toda su acción política. A veces con un grado de hipocresía y agresividad muy grande, de un sector político que gobernó durante doce años y que al día siguiente pretende que el nuevo gobierno haga todas las cosas que no se hicieron en ese período. En ese marco, nuestra principal fortaleza tiene que ser la unidad.

De Ponti prefiere cumplir su mandato y no volver ahora al Congreso.

-¿El ingreso de Roberto Sukerman y Marcos Corach como laderos de Perotti mejoró el vínculo con el Ejecutivo?

-Es muy reciente, pero esa es la expectativa. No queremos que sea un diálogo por el diálogo en sí mismo, o un diálogo infructuoso. Queremos un diálogo que nos permita enriquecer las políticas de gobierno. Entiendo que soy una diputada, que ingresé a la cámara por haber representado a un sector, por haber participado en la interna y haber expresado una agenda que tiene que ver con los movimientos sociales, el feminismo, los jóvenes, y quiero que esa agenda pueda servirle al gobierno para enriquecer su acción política. Concebimos un movimiento político que convoca a todos los sectores, pero todos esos sectores tienen que tener un nivel de protagonismo que les permita formar parte de la discusión y definición de las políticas públicas.

-¿Cuánto puede complicar la eventual suspensión de las PASO a la dinámica interna del oficialismo?

-Las PASO son una instancia que sirve para enriquecer y democratizar la participación política, y en ese sentido hay que defenderlas. Esta mirada es compartida por la gran mayoría de los sectores del peronismo y por otros espacios políticos, habrá que buscar las condiciones para que eso no afecte y perjudique la situación sanitaria. Obviamente está la opción de unificar las elecciones nacionales y provinciales, y quizás postergar el cronograma para los últimos meses del año para evitar el pico, pero las PASO siempre han servido para fortalecer al peronismo. Yo no sería diputada provincial si no se hubieran realizado las primarias de 2019, y así ocurre con un montón de otros compañeros.

-¿Los senadores Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun son números puestos para las elecciones de este año?

-Los candidatos para las elecciones tienen que surgir del mayor acuerdo posible que pueda alcanzar el peronismo, teniendo en cuenta la posibilidad de que se realicen elecciones internas para definirlo. Por supuesto que Mirabella y Sacnun son grandes compañeros que cumplen una excelente función en el Senado, y por supuesto que tienen posibilidades de estar ahí, pero tenemos que priorizar la necesidad de atravesar procesos de discusión que nos permitan llegar a un acuerdo y que todos los sectores estén contenidos.

-Ya tuvo una experiencia en el Congreso, ¿deja abierta la puerta a un regreso?

-Formo parte de una organización colectiva y esas definiciones no son personales, tienen que ver con los distintos momentos y el rol que cada una tiene que cumplir en cada instancia. Me siento muy cómoda en la Legislatura y quiero completar este período.