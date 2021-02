Carrió dijo que no se opone a sumar peronistas, pero pidió “listas decentes”

La exdiputada nacional Elisa Carrió dijo que ampliar “todo lo posible” la alianza Juntos por el cambio, pero pidió tener cuidado. “Hay gente que va a asumir y se va a correr”, dijo y pidió sumar “sectores del PJ republicano”.

"La Coalición Cívica se fundó con gente del peronismo, así que terminen con esto de que yo me opongo a sumar peronismo, lo que yo digo es hagamos listas decentes”, pidió la líder de la Coalición Cívica durante una extensa entrevista por Radio Mitre. En este sostuvo que “a Juntos por el Cambio hay que ampliarlo todo lo posible, pero con cuidado, porque hay gente que va a asumir y se va a correr, tanto en diputados nacionales como en diputados provinciales", señaló.

En este sentido, de cara a la elección consideró que "lo que no hay que hacer es duplicar la proporción de PJ que haya en los concejos deliberantes. En el conurbano se da vuelta todo el mundo cuando son concejales, salvo excepciones", aseguró Carrió. "Lo que están haciendo Máximo Kirchner y Sergio Massa, que ahora juegan juntos contra los intendentes del conurbano, es ir por las propias listas y por las de Juntos por el Cambio, entonces lo que tenemos que hacer es ser inteligentes, sumar sectores del PJ republicano, en eso estoy totalmente de acuerdo".

"Yo la viví esta historia... ¿Se acuerdan cuántos diputados llegaban conmigo al Congreso de la Nación y al otro día se autonomizaban? Llegaban con mis votos y después decían ahora hago lo que quiero, estoy tratando de evitar en base a esa experiencia histórica", indicó Lilita.

"Yo he llevado más de 200 legisladores al Congreso de la Nación a lo largo de los años, pero siempre los bloques quedaban en 20. Una vez sacamos 45 diputados y éramos claramente la segunda fuerza, pero el socialismo ordenó romper y entonces Margarita (Stolbizer) se fue... Hay que tener cuidado", puntualizó Carrió.

Sobre la alianza de JxC y las aspiraciones de algunos dirigentes, dijo que el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "es candidato a presidente", y sobre su situación aclaró "lo que dije es que si podía ayudar mi candidatura en la provincia lo iba a hacer, pero lo importante es que estamos logrando un marco de unidad. No sé si voy a ser candidata, porque tal vez haya alguien mejor, que mida más, que pueda hacer mejor campaña porque yo estoy pendiente de lo que pasa con mi salud". En este sentido aseguró que está “trabajando con todos”. “Estoy hablando con Patricia (Bullrich), con Mario Negri, con María Eugenia (Vidal), con Horacio", sostuvo la referente opositora.

Sobre el expresidente Mauricio Macri, al que no nombró durante la entrevista con Marcelo Bonelli, ratificó el distanciamiento aludiendo a tiene muy buena relación con la exprimera dama Luciana Awada. “Habló mucho con ella", dijo y señaló que no recordaba si había saludado al exmandatario por su cumpleaños. El vínculo entre Carrió y Macri se rompió en octubre pasado cuando el ex mandatario afirmó que la ex diputada nacional sólo servía "para denunciar": "Me enojé porque me faltó el respeto", había contado a fines de 2020 sobre la situación.

Carrió, además se refirió al plan de vacunación. Además de cuestionar la implementación, sostuvo que no se aplicará la Spunik V. "Hay un desorden enorme, si creen que vacunando van a tener votos, es la peor forma y más perversa de tratar con una pandemia como la del coronavirus", dijo y consideró que “utilizar a militantes de La Cámpora le quita toda seriedad a esto, pero ya se sabe que son iguales a (Nicolás) Maduro”.

La exdiputada dijo que "no se va a arriesgar" a aplicarse la vacuna rusa contra el coronavirus, pese admitió que ahora "tiene el respaldo de las pruebas".