Ofelia Fernández denunció una agresión libertaria en la Legislatura porteña

La diputada porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández denunció en el recinto de la Legislatura capitalina que recibió fuertes agresiones por parte de "un grupo de libertarios" al ingresar al parlamento local este martes, y también advirtió que estaba asumiendo un legislador que la insultó "al menos 10 veces" por redes sociales, en referencia a Leonardo Saifert, de La libertad avanza, el partido que tiene como referente al diputado nacional electo Javier Milei.

"Miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones y no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a al sociedad está mal, pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. A diferencia tuya, lo voy a hacer en tu cara como lo estoy haciendo ahora", dijo sin dar nombres durante la sesión en la que debían jurar los 30 nuevos integrantes del cuerpo.

"Quiero agradecerle a mi bloque así como a diputados y diputadas que de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite. Y quiero solicitar esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a a afectación que hace esto a mi persona", agregó Fernández en alusión la intervención de colegas como el oficialista Roy Cortina y el opositor Gabriel Solano.

"Podemos tener diferencias, pero no vamos a permitir la violencia contra las mujeres", dijo Cortina, del Partido Socialista y aliado del oficialista Vamos Juntos. Solano, en tanto, afirmó que "esta agresión no es aislada, es un misógino", en referencia a Saifert.

El legislador del partido de ultraderecha tuvo que hacer uso de la palabra y en principio trató de excusarse, al asegurar que sus ataques en las redes sociales a Fernández fueron "en una época en la que (él mismo) no tenía peso ni responsabilidad política de ningún tipo".

"De todas maneras, soy consciente de que esos dichos están fuera de lugar, que no tiene que tener apoyo de ningún tipo. Quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández, y a todos los que se hayan sentido ofendidos por esos dichos y, con respecto a las personas que te agredieron, no tengo idea quiénes son y obviamente lo repudio", afirmó Saifert a continuación para sellar su pedido de disculpas.