Estela Díaz: "Con la IVE hubo una transformación en los derechos de las mujeres"

En el primer aniversario de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y su par de Salud, Nicolás Kreplak encabezaron una jornada de evaluación sobre los avances y experiencias a partir de la sanción de la Ley 27.610. Además, presentaron la campaña comunicacional “Decidimos Cuidarnos y Disfrutar”, destinada a informar sobre los derechos sexuales y reproductivos en territorio bonaerense.



“Se produjo una transformación en relación a los derechos de las mujeres y personas gestantes profundamente significativa porque el cambio no es sólo del orden de lo legal, es del orden de lo legítimo, de lo instituyente y de lo simbólico”, sostuvo Díaz, quien destacó el "compromiso pleno del Estado" para que "el acceso a la ILE y la IVE se esté cumpliendo en todo el territorio provincial".

Por su parte, Kreplak coincidió en que "este primer año de la Ley tiene un peso enorme y simbólico" ya que "la ley del aborto legal permite una práctica sanitaria, permite disputar lo simbólico y reduce la mortalidad materna".

También podés leer “El aborto legal es clave para cambiar el posicionamiento de los equipos de salud”

"El feminismo no solamente está modificando la práctica del aborto legal para que no sea clandestino, no genere muertes, no estigmatice. El feminismo está también poniendo una perspectiva de discusión en el sistema de salud para trabajar sobre la violencia institucional, muy caracterizada en la violencia obstétrica, sin duda es la misma lucha colectiva para erradicarla”, agregó.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610 establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 inclusive, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre, sin límite de tiempo. En la provincia de Buenos Aires, hay 125 municipios que cuentan con efectores municipales que garantizan el acceso, lo que representa el 93% del territorio.

También podés leer “Hoy se puede acceder al derecho al aborto legal en todas las provincias"

La directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires Carlota Ramírez, coordinó el encuentro y celebró los logros obtenidos. “La Ley hoy nos está permitiendo generar transformaciones en el sistema de salud pero también transformaciones subjetivas, no solamente en las personas que acceden a un embarazo sino también los equipos, las personas que estamos en los distintos niveles de gestión. La ley nos ha transformado”.



Durante el encuentro, se compartieron las distintas experiencias regionales de implementación en los distintos municipios, ya que son los equipos de salud "los principales garantes del acceso ala IVE y la ILE, y de prevenir y evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate del subsistema público, del de obras sociales o del privado".



Por otra parte, con el objetivo de informar sobre los derechos sexuales y reproductivos a la población en general, lanzaron la campaña "Decidimos Cuidarnos y Disfrutar”, que ofrecerá información referida a los métodos anticonceptivos disponibles en todos los centros de salud y hospitales de la Provincia, así como también respecto al acceso a la ILE y a la IVE para mujeres y personas gestantes. Consta de afiches informativos, folletos con información específica, un video y una serie de gráficas que serán difundidas en redes sociales.

“Esta campaña de información y de difusión en toda la provincia de Buenos Aires, inaugura un tiempo no sólo del acceso a la práctica sino también de difusión. Seguimos con desafíos para la plena implementación, sabemos que nuestra Provincia es extensísima: 135 municipios, 17 millones de habitantes, zonas rurales de falta de conectividad. El acceso a la información es fundamental porque sabemos que para ejercer tus derechos tenés que saber que los tenés", analizó Díaz.