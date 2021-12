Apurado por las bases, Morales condenó la mesa judicial de Vidal

Luego de que la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), el brazo gremial de la Unión Cívica Radical (UCR), pidiera a la conducción del partido un repudio explícito a los dichos del exministro bonaerense Marcelo Villegas sobre la creación de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”, el presidente del partido, Gerardo Morales, condenó la mesa judicial de María Eugenia Vidal y los hechos que muestra el video dado a conocer por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En la grabación, se ve a exfuncionarios macristas, funcionarios de la AFI, un legislador, un intendente y empresarios organizando una persecución contra sindicalistas. Morales dijo que este tipo de hechos son “inaceptables” y que “no pueden volver a repetirse”.

“No estoy de acuerdo. No he visto el video, pero sí he leído algunos artículos, y si esto pasó, me parece que está mal”, sostuvo el gobernador de Jujuy durante una entrevista con el portal 0223 de Mar del Plata.

“Más allá de que el Pata Medina -dirigente sindical de la Uocra La Plata- deja mucho que desear en cuanto a su actitud y conducta, no estoy de acuerdo con esa situación. Y si quienes hablan de venir a cambiar y a oxigenar la política hacen este tipo de cosas, de la peor manera, no estoy de acuerdo”, indicó el mandatario jujeño, señalado como uno de los responsables del encarcelamiento de la militante de la organización Túpac Amaru Milagros Sala -quien en enero próximo cumplirá seis años detenida- en complicidad con una organización político judicial que operaría en la provincia que gobierna.

Morales consideró que “no está bien que hagan estas cosas” y anticipó que será motivo de debate interno dentro de la coalición opositora que integra el PRO y la Coalición Cívica: “Son temas que seguramente hablaremos y que tienen que servir como aprendizaje para no repetir”.

“Tenemos que demostrar que podemos hacer las cosas mejor que lo que hicimos porque hicimos muchas cosas mal entre 2015 y 2019. Creo que ahí tenemos un gran desafío. Y si queremos tapar eso, me parece que está mal. Y esta es una de las cosas que no se puede aceptar”, sentenció.

El video que se hizo público y desató un escándalo político esta semana es del 15 de julio de 2017 en la sede del Banco Provincia de La Plata. En el mismo aparecen (además Villegas) el exministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante; el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi; el senador bonaerense Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto a empresarios de la construcción.

Allí se escucha decir a Villegas: “Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con algunos de los gremios, lo haría”.

La AFI presentó en las últimas horas su denuncia penal tras constatar el contenido del video que técnicos informáticos hallaron en un disco en desuso en el cual se ve al hombre de la exgobernadora comandar la reunión en la que presuntamente se diseñaban estrategias legales y de inteligencia sobre dirigentes sindicales. El exfuncionario ya fue imputado en una causa que tramita la fiscal federal de La Plata Ana Russo.