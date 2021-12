Más del 83% de la población rechaza las reelecciones indefinidas en PBA

Cuando apenas pasaron 45 días de las legislativas y la carrera hacia 2023 todavía parece lejana, un estudio de la consultora Zuban-Córdoba reveló que el 83,2% de quienes viven en la provincia de Buenos Aires está en contra de modificación de la ley 14.836 que pone límite a las reelecciones en cargos ejecutivos y legislativos.

Según el análisis, el 77,2% de la población encuestada está “totalmente en desacuerdo con que los intendentes deben ser reelectos de manera indefinida”, mientras que solo el 8,2% está “totalmente de acuerdo”. El 6,1% está “algo de acuerdo”, el 6 % “algo en desacuerdo” y el 2,6% “no sabe/no contesta”.

El adelanto de esta encuesta sale a la luz en medio de las expresiones de los sectores que pretenden que se modifique la ley 14.836 y quienes aseguran que se mantendrán firmes para que la norma siga vigente.

De un lado se encuentra el gobernador Axel Kicillof, quien dijo que es necesario que sea la Legislatura bonaerense la que resuelva el conflicto que ya está planteado en la justicia sobre la retroactividad de la normativa.

“Creo que esto no es cosa ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, es del Poder Legislativo, por eso me parece bien que se discuta si es constitucional o no y que lo resuelvan los legisladores. Me parece que está bien que pase eso, porque, si no, vamos a estar en la incertidumbre y ese es el peor de los mundos”, sostuvo durante la inauguración de un nuevo tramo de la ruta 11.

En la vereda de enfrente está su antecesora, María Eugenia Vidal, quien ya alineó a su tropa legislativa y anunció que irá en contra de cualquier modificación a la norma sancionada en 2016.

El mensaje de la ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires llegó en forma de comunicado difundido a través de las redes sociales. Queriendo o no, la jugada golpea a los intendentes de la coalición opositora, muchos de los cuales verán impedidas sus posibilidades de continuidad si, finalmente, el conjunto legislativo responde tal como lo indicó la exmandataria.

“Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los ‘atajos’ político y de que las normas solo se cumplan cuando conviene (...) Por eso nos comprometemos a no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse”, sostiene el texto.