El Senado bonaerense y la sombra de Gray: el empate amenazado

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que quedó en los márgenes del Frente de Todos después de presentarle pelea a Máximo Kirchner en la discusión por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, tiene la llave para quebrar el equilibrio de un Senado que, después del 10 de diciembre, quedará empatado: 23 bancas para el oficialismo y 23 para la alianza Juntos. En diálogo con Letra P, el jefe comunal dijo que pidió una reunión con el gobernador Axel Kicillof y que, luego de conversar con mandatario, él y la senadora de ese distrito, Magdalena Goris, tomarán una determinación sobre el rol que asumirán los próximos dos años.

El objetivo principal de Kicillof y el Frente de Todos bonaerense en las elecciones legislatvas de este año fue quitarle la mayoría a Juntos en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Por eso, todos los cañones apuntaron durante la campaña a las secciones que elegían representantes para la Cámara alta (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima). El oficialismo alcanzó esa meta y a partir del 10 de diciembre cada una de las dos grandes coaliciones controlará una mitad exacta del recinto, con la ventaja para el oficialismo del desempate a cargo de la vicegobernadora, Verónica Magario, que presidente el cuerpo.

Sin embargo, esa paridad tan anhelada podría verse amenazada si no hubiera un entendimiento entre el gobernador y el intendente de Esteban Echeverría, que cuenta con el voto de Magdalena Goris, quien, además de dirigente del peronismo de su distrito, es su esposa y tiene mandato en el Senado hasta 2023.

La relación de Gray con la dirigencia del Frente de Todos es fría y distante luego de la pelea por el PJ. Hizo una campaña localista en su distrito, sin visitas de funcionarios nacionales ni provinciales; no consiguió lugar para referentes de su tropa en las listas seccionales ni en la nacional; no concurrió a los grandes actos del oficialismo y fue uno de los pocos intendentes que no fueron al cónclave al que convocó Kicillof la semana pasada en el Salón Dorado de la gobernación para evaluar el resultado electoral y trazar el camino hacía la próxima etapa.

Consultado por Letra P sobre el rol que Goris tendrá a partir del 10 de diciembre, Gray destacó que esa sociedad política se ha mantenido dentro del FdT y que ha acompañado al bloque en todas sus decisiones, pero que en esta nueva etapa y con un nuevo Presupuesto quiere tener en claro cuáles van a ser los ejes centrales de la gestión hasta 2023.

“Por un lado, queremos tener en claro cuál va a ser el programa en obras públicas para la provincia de Buenos Aires y, particularmente, para nuestro distrito; queremos saber cuáles van a ser las líneas de acción en materia de seguridad que tiene programado el gobernador para los próximos años, cuál va a ser la inversión en esa área y también en educación y en salud”, advirtió.

Para tener esos detalles, Gray pidió, hace un mes, una reunión con el gobernador. “Lo hago todos los años ante cada nuevo Presupuesto: le pido una reunión al gobernador o a la gobernadora, veo cuáles son las inversiones, charlo, consensuamos las líneas de acción que vamos a tener en nuestro distrito y en base a eso tomamos una determinación”, sostuvo y avisó: “Yo quiero verlo especialmente este año, porque necesitamos un programa de inversión importante para nuestro distrito, para generar empleo y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. El pedido de reunión todavía no tuvo respuesta por parte de la gobernación.

Ante los rumores que indicaban que Goris podría armar un bloque unipersonal, Gray negó que hayan analizado esa posibilidad, porque, dijo, entienden que las conversaciones con La Plata llegarán a buen puerto. “La actitud nuestra siempre ha sido proactiva; creemos que vamos a ponernos de acuerdo”, aseguró, al tiempo que aclaró: “Eso sí, vamos a defender nuestro distrito y queremos tener en claro, concretamente, qué inversiones se van a hacer”.