Vila se metió en un Bardón con su proyecto de construir "Casas"

En espejo a las "Casas de la Provincia" que anunció el gobernador Axel Kicillof y comenzaron a licitarse a lo largo y a lo ancho de Buenos Aires, la directora general de Educación, Agustina Vila, impulsa las propias: se trata de lo que denominan “Casas de la Educación”, edificios que concentrarán oficinas provinciales del área. La oposición ya salió al cruce de la medida. “Es preocupante que, en lugar de refaccionar escuelas, gasten dinero en Casas Educativas”, señaló el diputado provincial Guillermo Bardón, del PRO.

En mayo pasado, Kicillof anunció la creación de las “Casas de la Provincia”. Se trata de un plan para construir edificios en cada uno de los distritos bonaerenses que aglutinarán dependencias provinciales donde se podrán realizar diferentes trámites. La primera etapa del programa cuenta con un presupuesto de 12 mil millones de pesos, que fue cuestionado fuertemente por la oposición, que acusó al gobernador de querer instalar “mini gobernaciones”.

El proyecto que ahora encara Vila desde la cartera educativa fue confirmado a Letra P por fuentes de la Dirección General de Educación. “En algunos distritos, funcionarán dentro de la Casa de la Provincia y en otros, por el volumen de trabajadoras y trabajadores que congrega el sistema educativo provincial, se necesitará un edificio propio. Para esos casos, la Subsecretaria de Planeamiento de la DGCYE, en un trabajo en conjunto con el Ministerio de infraestructura, está identificando lotes que posean las dimensiones y la ubicación adecuada”, explicaron, anunque evitaron dar más detalles.

A cruzar la iniciativa provincial salió Bardón con un pedido de informes que presentó en la Cámara baja. “Es preocupante que, en lugar de refaccionar escuelas o construir nuevos establecimientos para mejorar las condiciones en las que los chicos asisten a clases, la Dirección General de Cultura y Educación esté pensando en gastar dinero en Casas Educativas que no tienen ninguna razón de ser en el contexto de crisis en el que nos encontramos”, señaló el legislador.

Agregó que “hace seis meses el Gobierno nos sorprendió con la noticia de que iba a gastar 40.000 millones de pesos en la construcción de Casas de la Provincia y ahora están enviando notas a los municipios para construir Casas Educativas que concentren al Consejo Escolar, Jefatura Distrital, Secretaría de Inspección, Secretaría de Asuntos Docentes, Inspección de Infraestructura Escolar y Administración de CIIE en cada uno de los 135 distritos. Claramente, Kicillof y la ministra Agustina Vila perdieron el foco de las prioridades”.

Bardón consideró que “es una decisión injustificable como tantas otras que viene tomando esta gestión. El problema no es la construcción, sino el contexto en el que toma la medida. Definitivamente no es una prioridad y no se corresponde con la crisis económica y educativa que atraviesa la provincia”.

“El gobernador mantuvo las escuelas cerradas innecesariamente durante un año y medio y ahora impulsa esta medida. En una provincia con una severa crisis edilicia en el sistema educativo, Kicillof decide gastar plata en construir edificios administrativos que centralicen lo que ya viene funcionando desde hace décadas, cuando lo que debería hacer es invertir en construir escuelas y en reparar las que se caen a pedazos”, agregó en el pedido de informes.

En un mismo sentido, Bardón aseguró: “Kicillof y Vila tienen que dar explicaciones a los bonaerenses de cuánto van a gastar y en qué le van a mejorar la vida estos edificios administrativos a los casi cinco millones de chicos que van a escuelas que se le caen los techos”.