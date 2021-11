Michetti, de regreso: "Terminamos siempre presos de decisiones de la política"

La exvicepresidenta Gabriela Michetti reapareció esté miércoles en la escena pública nacional para expresar su apoyo a su antiguo compañero de fórmula, Mauricio Macri, cuando el expresidente se presentó a indagatoria en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal sobre las familias de víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Aseguró que la causa “no se explica desde ningún lugar racional” y denunció que hay un interés político detrás del accionar judicial: “Terminamos siempre presos de decisiones de la política”, dijo, con esas palabras tan oportunas.

“Confío en nuestro equipo, en nuestro gobierno”, declaró Michetti momentos antes de que Macri ingresara a la oficina del juez federal Martín Bava, quien lo citó a indagatoria por cuarta vez luego de que a la primera no se presentara por estar de viaje en el extranjero; en la segunda se negara a comparecer y la tercera se suspendiera por no haberse levantado el secreto presidencial sobre asuntos de inteligencia. “Cuando no se encuentran cosas como las que han buscado, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen sentido común”, agregó.

“No tiene ningún sentido que acusen a un expresidente de la Nación que estaba todo el día dedicado en viajes, en las provincias, en el exterior, trabajando en la Casa Rosada con miles de reuniones. No cierra por ningún lado”, declaró.

Además, Michetti aseguró que pone “las manos en el fuego” por el exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arribas y por la exsubdirectora del mismo organismo, Silvia Majdalani, quienes se encuentran involucrados en la misma causa.

De esta manera, Michetti volvió a aparecer en público luego de sus declaraciones hechas durante las elecciones primarias de septiembre a la hora de votar. A diferencia del jueves pasado, cuando Macri se presentó a la indagatoria que fue suspendida, esta vez no hubo movilización amarilla ni la presencia de importantes figuras políticas en su respaldo. Los que sí dijeron presente, además de Michetti, fueron el intendente de Dolores, Camilo Echevarren; el candidato a diputado nacional Hernán Lombardi y los legisladores Cristian Ritondo y Álvaro González.

El expresidente Macri está acusado de haber ordenado maniobras de espionaje ilegal sobre las familias de las 44 víctimas del trágico hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.