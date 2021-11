La Coalición Cívica quiere que Negri siga al frente del interbloque de JxC

En el marco de las disputas internas de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) por la definición de las futuras autoridades partidarias en el Congreso, el titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, formalizó el respaldo de su partido hacia el representante de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Negri al frente del interbloque en la Cámara baja.

"No encuentro ningún argumento para que no siga. Ha sido un gran presidente del interbloque estos seis años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque", aseguró este miércoles en declaraciones a Radio Milenium.

De esta manera, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió, se expresó a favor de la continuidad de Negri al frente del interbloque, a pesar de que el PRO quedaría en mejor posición, ya que tendrá más diputados pertenecientes a ese espacio. Se trata de una disputa que viene subiendo de tono en las últimas horas, previa a la elección de las autoridades del interbloque, que hasta ahora conduce Negri.

Sin embargo, antes de esa definición, los bloques que conforman la coalición opositora, conformada por la UCR, el PRO y la CC, deberán confirmar o no la continuidad de sus actuales autoridades. En ese contexto, el PRO estaría en condiciones de reclamar más cargos en el interbloque, ya que tendrá a partir del 10 de diciembre un bloque más numeroso que la UCR.

De todas maneras, la confirmación se prevé recién para la próxima semana, cuando se realice la sesión preparatoria en la cual jurarán las nuevas 127 autoridades ejecutivas elegidas el pasado 14 de noviembre en todo el país. El futuro escenario de la principal fuerza opositora en la Cámara baja estará compuesta por 116 asientos, de los cuales 45 corresponderán a la Unión Cívica Radical (UCR); 50 al PRO; 11 a la Coalición Cívica; cuatro al bloque que conducirá el diputado electo Emilio Monzó; dos al partido Avanza San Luis y otros cuatro a monobloques.