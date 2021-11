El ENRE regulariza el registro de titulares del servicio de electricidad

El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) detalló los alcances de la campaña que busca regularizar a 1,5 millones de casos en los que el suministro eléctrico figura a nombre de personas fallecidas o que tienen inconsistencias en sus datos personales.

"Cuando el Gobierno piensa en políticas de ayuda, necesita saber realmente quién está usando el servicio. Para nosotros, el titular del suministro es quien usa el servicio y es importante tener una relación directa con el usuario, transparentar la base de las empresas y agilizar trámites", sostuvo la interventora del organismo, Soledad Manin.

En este sentido, el ente regulador reparó en la importancia de que quien utiliza el servicio sea "el titular del servicio y no el nominal del titular la propiedad".

Ante esto, solicitan que se realice el trámite del empadronamiento en Edesur o Edenor, según corresponda. Quienes no tengan un documento respaldatorio para hacerlo, como es en el caso de los contratos de alquiler, podrán acceder con cualquier factura del servicio para obtener el numero de cliente y de medidor, que es lo que solicita el formulario de registro.

"Simplemente, lo que pedimos con esto es una declaración de quién usa la electricidad en ese domicilio y no implica ningún otro tipo de compromiso que pueda perjudicar al usuario en otro sentido y eso es lo que hacemos en este formulario", agregó la funcionaria.

"La potestad de intimar al usuario es de la empresa si el cliente no es quien dice ser, a través de la boleta pidiendo que regularice. Si no lo hace en el plazo de 10 días conforme lo dice el reglamento, existe la posibilidad de que el servicio se corte. Nosotros vamos a tratar de evitar eso y de que sea intempestivo, donde las empresa nos informe que no se hizo el cambio y nosotros ayudar a que se haga", aclaró.

El plazo para hacer el cambio de titularidad se cumplirá a mediados de diciembre. La primera etapa estará dirigida a quienes tienen como titular a una persona fallecida. El trámite se hace vía web en la página del ENRE. Quienes no puedan hacerlo por internet, pueden sacar un turno en la oficina del ENRE y se les asistirá para completar el formulario.

"Tratamos de facilitar el trámite lo máximo posible, simplificarlo y unificarlo, ya que algunas compañías pedían mas o menos documentación. Esto le permite al Estado tener información más certera y poder focalizar la ayuda a quien la necesite", concluyó Manin.