Tessandori: "Da mucha tristeza y bronca ver cómo está Rosario"

El periodista deportivo Miguel Tessandori cerró su primera campaña como candidato a concejal de Rosario con una recorrida en la que llamó a "recuperar la ciudad que tuvimos" convocando a vecinos y vecinas a sumarse a su propuesta. "Recibí y recibo tanto de la ciudad, de su gente, que me sentí obligado a intentar una última patriada, porque da mucha tristeza ver cómo está Rosario, cómo está la Argentina, da tristeza y bronca", dijo.

En ese sentido, explicó que "la patriada pasa por poner sobre la mesa la importancia de lograr la recuperación de una Rosario que conocimos y hoy no está". "Es increíble que la ciudad sea cada vez más desigual pese a que hace treinta años que la gobierna un frente que se llama a sí mismo progresista", señaló el candidato del frente Mejor. Y abundó: "De progresista parece que solo tienen el nombre, porque los barrios están olvidados, todavía hay mucha gente sin los servicios básicos a apenas unos minutos del Monumento a la Bandera, la violencia y la inseguridad no paran; y después de tres décadas no hay excusas para no haber resuelto problemas como estos".

Tessandori hizo frente también a las críticas que recibió tras el debate televisado. "A veces me quieren descalificar diciendo que soy comentarista, pero comentaristas son los que gobiernan hace treinta años y no dan las respuestas que hacen falta", subrayó.

"Todo esto suele generar desazón, impotencia, pero estoy convencido que hay salida, que se pueden hacer cosas, porque hay una riqueza en la ciudad, en la gente, en el país también, que nos muestran que se puede cambiar la historia. Tenemos la convicción, el coraje, la valentía para hacerlo", resaltó y agregó: "También tenemos la libertad para poder trabajar, porque no somos títeres de nadie, no venimos a representar a ningún círculo de poder, no nos interesa generar más rosca política. Sí sabemos que es necesaria la política bien entendida, buscar los acuerdos para sacar a Rosario adelante, para transformarle la vida a la gente, para solucionar los problemas".

"Por eso les pido a todos los que nos leen, nos escuchan, nos ven en la calle, que nos acompañen el domingo, que sepan que no se puede hacer esto solo, que todos tenemos ideas para aportar. Nadie mejor que los vecinos para contarle a la política qué pasa, qué se puede hacer en cada lugar", enfatizó luego el periodista deportivo.

"Se propone un Concejo abierto, descentralizado; y yo me propongo estar cerca de los barrios, de la gente, escuchando no solo sus problemas sino también qué propuestas tienen. Las soluciones se construyen de abajo hacia arriba y estoy seguro que en Rosario hay mucha gente mejor que nosotros, los que están y los que queremos llegar al Concejo, para encontrar las respuestas necesarias para cambiar esta historia", cerró.