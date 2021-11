El Gobierno volvió a negar una eventual devaluación tras las elecciones

En medio de la escalada del dólar blue, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó que "no está prevista ninguna devaluación" tras las elecciones legislativas del próximo domingo y remarcó que "los índices macroeconómicos demuestran cautela pero la voluntad de seguir avanzando en este rumbo".

"El mundo no empieza ni termina el lunes. El lunes se gobierna como todos los días. Esperamos que el lunes siga siendo un país normal después de haber transitado un acto electoral transparente como es tradición en el país", dijo en rueda de prensa.

Y agregó que, tras los comicios, el Gobierno "va a seguir gobernando en la segunda etapa y hacer en los dos años que quedan las cosas que queríamos hacer en cuatro pero no pudimos por la pandemia de coronavirus".

"El aumento no es del dólar, es del dólar blue, que se maneja con sus propias reglas y expectativas. Este mercado está reflejando expectativas que tiene que ver con la situación política, y no con la económica. Esperamos que esto no influya en la situación macroeconómica", señaló la funcionaria.