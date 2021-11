Comerio: “Queremos un voto de confianza para hacer una San Nicolás mejor”

La titular del Puerto de San Nicolás y candidata a primera concejala del FdT en ese distrito, Cecilia Comerio, quien ganó la interna en la que compitieron cinco listas y revalidó su rol de principal oposición al intendente Manuel Passaglia, se mostró entusiasmada con ampliar su base electoral de cara a las elecciones generales, aun por afuera del peronismo.

“Los 28.000 votos que recibimos en las PASO son muy importantes para nuestro espacio, pero hay muchos vecinos más que no están de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas en la ciudad y podemos coincidir con ellos en cómo debemos hacerlas para lograr una ciudad que sea más accesible para todos”, destacó Comerio en declaraciones a Radio U.

La dirigente hizo un análisis de lo que puede pasar con el resultado. “Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma, pero si no ganamos la elección, para nosotros va a ser muy difícil. Va a depender de que podamos obtener un resultado mejor que el de las primarias. Por eso pedimos que nos acompañen, que nos den un voto de confianza, porque las cosas se pueden hacer desde otro lugar, para tener una mejor San Nicolás”.

Sobre la última semana de campaña, dijo que su agenda seguirá siendo de encuentro con los vecinos y las vecinas. Indicó que hasta último momento seguirá con caminatas y reuniones en los barrios, charlando con sus habitantes porque -dijo- “entendemos que lo más importante es poder escuchar sus necesidades”.

Además, criticó al oficialismo municipal al describir que “venimos de una situación económica muy compleja en la ciudad que se profundizó con la pandemia”.

Sobre esto último, Comerio insistió: “Este gobierno municipal lleva ahorrado en 2021 más de 110 millones de pesos que pueden estar puestos en esto: un enfermero cerca para los vecinos de todos los barrios, en la calidad de servicio de agua potable. El servicio se privatizó y no mejoró ya que hay falta de presión y dudas sobre la calidad de agua”.

Para cerrar, Comerio volvió hablar sobre su propuesta de debate que finalmente no ocurrió. La candidata había firmado una solicitada invitando a sus competidores, pero no respondieron. “Las discusiones enriquecen y los debates mejoran la mirada que todos tenemos sobre cualquier asunto. Solo Mauricio Diaz (Avanza Libertad) y Ferico Berg (FIT) se comunicaron y se pusieron a disposición. No hice esa invitación con ánimo de generar una escena de campaña, sino para que entre todos pudiésemos mirar hacia adelante y definir cuál es la ciudad que queremos”.