Oporto, al gabinete de Kicillof: “Tengo mucha expectativa de volver al gobierno”

El exministro de Educación bonaerense Mario Oporto se incorpora al Gabinete del gobernador Axel Kicillof. Será parte del equipo que comanda el jefe de ministros, Martín Insaurralde, bajo el cargo de subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales. En diálogo con Letra P, se mostró expectante ante su nuevo rol. “Amo la provincia de Buenos Aires”, dijo y agregó que le interesa “participar de la discusión política del partido”.

Oporto tiene una vasta experiencia en la gestión pública, principalmente al frente del área que hoy comanda Agustina Vila. Ejerció ese cargo entre 2001 y 2005, bajo la gestión de Felipe Solá, y de 2007 a 2011, durante el gobierno de Daniel Scioli.

Consultado por Letra P, el flamante funcionario afirmó que le genera “mucha expectativa” volver al gobierno de la provincia; “porque me gusta, amo la provincia de Buenos Aires, la conozco absolutamente, distrito por distrito, me interesa participar de la discusión política del partido en la provincia y esta responsabilidad que me dan el jefe de Gabinete y el gobernador de mostrar la provincia de Buenos Aires en el exterior es para mí una culminación de muchos años de trabajar aquí”.

Oporto confirmó que fue convocado por Insaurralde para trabajar en el Jefatura de Gabinete y que aún no se reunió con el gobernador. Y agradeció “la confianza” de Kicillof.

En esta nueva etapa, su rol será diferente, ya que se desempeñará como subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales dentro de la Jefatura de Gabinete provincial, cargo que hasta el momento desempeñaba Sofía Sternberg, una economista, magister en Relaciones Internacionales que había llegado al cargo de la mano de Carlos Bianco, con quien ya había trabajado en el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Este lunes se aceptó también oficialmente su renuncia al cargo.

El exfuncionario de la cartera de Educación provincial es, además, un conocedor del ámbito de la Jefatura de Gabinete. Fue designado para ese cargo por Solá y lo ejerció desde 2005 hasta 2007, cuando pasó a la Dirección General de Cultura y Educación. En 2011 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, hasta que dejó la banca al finalizar su mandato en 2015.

Sobre su nuevo rol, Oporto explicó a este medio que tendrá a cargo toda la actividad externa de la provincia, la vinculación institucional con los organismos internacionales, con los cuerpos diplomáticos, con la cancillería y lo que hace a la actividad internacional de la provincia. Al mismo tiempo, las relaciones institucionales con las organizaciones no gubernamentales. “Son dos tareas, una interna y otra externa, para mí muy interesantes”, afirmó.

La designación de Oporto se suma a la lista de cambios en el gabinete provincial tras la derrota electoral. Tras la designación de Insaurralde, Leonardo Nardini desembarcó en el Ministerio de Infraestructura y Cristina Álvarez Rodríguez, en el Ministerio de Gobierno. Luego, se fueron sucediendo reiterados cambios bajo sus áreas de competencia.