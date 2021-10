Milei, el libertario que provoca a los cristianos

Para el verborrágico candidato libertario Javier Milei, el papa Francisco es un “asno”, un “ignorante”, un “zurdo cultor del modelo basado en el odio”, un “personaje nefasto" que "promueve el comunismo", una “laKra empobrecedora” y un “zurdo hijo de puta”.

Estas son sólo algunas de las descalificaciones lanzadas por el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires sobre el sumo pontifice; con estilo provocador y un discurso antisistema, el economista arremete contra personalidades destacadas y causa impacto en las redes sociales y en el prime time televisivo.

El desparpajo con el que Milei se refiere a Jorge Bergoglio, que ofende a la feligresía católica -el 76,5% de la población argentina, unos 34 millones de personas, profesa esa fe-, mereció el repudio de asociaciones cristianas y es anterior a su incursión en la política.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, lanzaba: “Tengo entendido que dentro de los diez mandamientos hay una que dice no robarás. Los impuestos son un robo. Yo lo enfrentaría cara a cara al papa para que me dijera si está a favor del robo y a favor de tratar desigualmente frente a la ley a la gente. Además le explicaría, porque es tan asno y tan burro, tan ignorante, que cree que con eso beneficia a los que menos tienen”.

En julio de 2018, por ejemplo, dijo en televisión sobre Bergoglio: “Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución Iglesia, creo que no contribuye a mejorar la espiritualidad de los seres humanos", afirmaba.

En la red social Twitter, se despachó con furia contra el jefe espiritual de los católicos y en junio de 2017 escribió: “@Pontifex_es a vos que te gusta la MIERDA de la justicia social sería bueno que arranques repartiendo a los pobres las riquezas del Vaticano”.

Al poco tiempo arremetió: “@Pontifex_es diciendo PELOTUDECES que buscan hundir al mundo en la pobreza. ENEMIGO DEL BIENESTAR. Tenía que ser PERONCHO ZURDO”. El calificativo de “zurdo” para referirse al papa es recurrente en el tono peyorativo de Milei.