Sain, de visitante en la Legislatura: "El final está cantado"

“El final está cantado”, resumió Marcelo Sain tras salir de la Comisión de Acuerdos. El exministro de seguridad de Santa Fe y actual jefe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación tuvo que ir a la Legislatura, un terreno que siempre le resultó pantanoso, para presentar su descargo por la acusación de hacer proselitismo desde el cargo que tiene en el Poder Judicial. Aseguró que es un perseguido político y que las acusaciones son por haber luchado “contra la mafia”. ¿Qué futuro le depara al exfuncionario de Omar Perotti?

La reunión convocada por la Comisión de Acuerdos duró cerca de dos horas, fue cerrada para la prensa y, según cuentan sus protagonistas, transcurrió sin demasiados sobresaltos. Una vez que se retiró Sain, el cónclave siguió por casi dos horas más. Si bien en algún momento se especuló con que saliera algún dictamen, no ocurrió, aunque -le dijo un legislador opositor a Letra P- “las cartas están prácticamente echadas sobre la mesa".

“No hago proselitismo, reivindico la lucha contra la mafia y hay actores de la Legislatura que, si no son mafiosos, se parecen mucho. Yo hago investigaciones y esas investigaciones duelen”, disparó el exministro luego de la reunión. Se defendió de las acusaciones diciendo que “todos saben muy bien que soy peronista y todos saben bien que otros funcionarios judiciales, antes de participar del concurso, eran de la UCR o del socialismo”.

Desafiante, Sain chicaneó a sus interlocutores. “Acá el problema no es un tuit (por sus declaraciones políticas), es que soy director de la policía judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes... o al menos uno”, dijo. El dardo estaba teledirigido: al interior del recinto del Senado donde se hizo el encuentro, estaba el senador Armando Traferri, legislador que enfrenta más de una causa judicial y con quien tiene un duro enfrentamiento. Tampoco se guardó críticas contra el fiscal general, Jorge Baclini.

El futuro de Sain

Tras el encuentro, la Comisión de Acuerdos volvería a reunirse la semana próxima y ahí redactaría “muy posiblemente” un dictamen para destituir a Sain del cargo en la Oficina de Investigaciones. “Estamos diez a dos”, le dijo a Letra P un legislador opositor confiado en que la balanza se incline en contra del exministro.

De la comisión forman parte Clara García, Fabián Bastía, Lionela Cattalini y Gabriel Real, del Frente Progresista; los radicales afines a JxC Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico; Gabriel Chumpitaz, de JxC; el celeste Nicolás Mayoraz y los justicialistas no alineados con Perotti Joaquín Gramajo y Rubén Pirola. También está el perottista Alcides Calvo y el peronista Leandro Busatto, que no acompañarán el dictamen de destitución y pueden hacer uno de minoría o simplemente no apoyar.

En caso de que salga el dictamen, se tratará en una sesión conjunta de ambas cámaras donde Senado y Diputados votarán por separado. Para que se apruebe, es necesario que las dos cámaras avalen. La oposición hace el conteo y cree que tiene los números. “El resultado está cantado, porque van a intentar ir en contra de mí y no tengo ninguna duda de que va a ser así”, disparó Sain.

“Si me piden que me aparte, lo haré”, dijo el exministro y luego bromeó diciendo que está “peleando fuertemente por una embajada”. Apenas asumió Anibal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, invitó a Sain para charlar sobre la situación de la provincia. ¿El futuro del actual funcionario del MPA podría estar en la cartera nacional de Seguridad? Es una versión que no niegan en su entorno.