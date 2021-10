Rodolfo Daer descartó desabastecimiento y llamó a un debate profundo

El secretario general del sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Rodolfo Daer, dijo este sábado que no ve un contexto de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Además, consideró que la medida que congela los precios de un grupo de artículos de la canasta básica es “transitoria y no de fondo”.

"No veo un contexto de desabastecimiento: no hay directivas de paralización de producción”, dijo Daer en oposición a las expresiones del presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, quien se refirió en ese sentido. “No veo clima en las fábricas u orientaciones en no producir tal o cual producto. No existe, no hay directivas de paralización de producción. Al contrario, se está trabajando con horas extras", señaló el sindicalista.

Las expresiones del secretario general del gremio de la alimentación llegaron tras el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno. En este sentido, el dirigente consideró que se trata de una "medida transitoria" y no "de fondo", por lo que debe ser "el inicio de discusiones mucho más profundas para resolver los graves problemas" de la Argentina.

"Los que más sufren la inflación son los sectores asalariados, jubilados, los sectores medios y del trabajo. La inflación no es un hecho reciente. Hay razones complejas por las que año tras año no se puede resolver el fenómeno", analizó el gremialista en medio de la polémica.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno "tomó medidas de emergencia", por lo que son "transitorias, no de fondo".

"Las medidas que se toman en protección de poder de compra de los hogares son aplaudidos, pero tienen que ser el inicio de discusiones mucho más profundas para resolver los graves problemas de este país. Es tremendo lo que se está viviendo. cada vez más gente en la calle y revolviendo la basura", apuntó el representante gremial y consideró que la inflación es "un problema que viene sucediendo década tras década".

Daer llamó así a un "acuerdo político muy profundo" porque "el país está en una situación muy grave e insostenible". "Los problemas del país son gravísimos. No creo que el congelamiento resuelva el problema", estimó.