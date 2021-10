Bullrich y Cornejo, halcones en la Patagonia para exprimir el conflicto mapuche

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo recorrieron el Alto Valle para apuntalar a los candidatos y las candidatas de las listas cambiemistas a la Cámara de Diputados. Con el neuquino Pablo Cervi y el rionegrino Aníbal Tortoriello, la dupla que representa el ala más dura de Juntos por el Cambio (JxC) criticó al Gobierno por el manejo del denominado conflicto mapuche tras el incendio de la sede del club andino en El Bolsón. A su vez, reclamaron el voto a la coalición para las elecciones de medio término en la capital de Neuquén.

La apretada agenda de los halcones de la oposición arrancó ni bien aterrizaron en Neuquén por la mañana y terminó antes de que caiga el sol sobre el río Limay, en la costanera de la ciudad. En la previa, Bullrich, que repartió críticas desde que pisó el sur, hasta se animó a manejar el camión que Tortoriello -reconocido empresario de transporte- utiliza para sus recorridas de campaña por Cipolletti, en Río Negro.

“Estamos pasando en la región una situación de enorme gravedad institucional. Una violencia que la Argentina no puede aceptar y de la que el Estado nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha dicho una sola palabra”, se despachó cuando inició la jornada en la sede del Hotel Hilton. Al instante, se opuso a la intervención del gobierno argentino en Chile por Jones Huala, el líder de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que buscaba su libertad condicional.

Como era de esperar, apuntó contra el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su participación en la audiencia ante la justicia trasandina. “Jones Huala ha incentivado ese tipo de violencia, y lo que hacen el embajador y las autoridades del INAI (el Instituo Nacional de Asuntos Indígenas bajo el mando de la rionegrina Magdalena Odarda) en Argentina es ponerse del lado de la violencia en vez del lado de la ley”, disparó.

Para darles volumen a sus críticas, citó el acuerdo con los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut durante su gestión como ministra de Seguridad en la presidencia de Mauricio Macri, para “separar la reivindicación y el derecho constitucional de los pueblos originarios de todo el país” de los conflictos contra la ley. “No pueden resolverse los conflictos de manera ilegal, no se pueden usurpar tierras, no se pueden generar incendios, no se puede generar violencia”, avivó Bullrich.

Cornejo, que asintió a cada una de las definiciones, acompañado del titular del radicalismo provincial y primer candidato a concejal por JxC, Juan Peláez, fue en contra de los aportes dinerarios que distribuye la Nación. “El asistencialismo es una herramienta instrumental solo a los efectos del corto plazo, pero los municipios que se transforman en máquinas clientelares deterioran la ciudad y la perjudican desde el punto de vista urbanístico”, se quejó.

Este domingo, Neuquén renueva parcialmente su Concejo Deliberante y vota una enmienda de la carta orgánica municipal para erradicar a futuro esta instancia electiva. Los comicios se realizarán bajo el sistema de boleta única electrónica. Entre las principales fuerzas, el oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN) lleva a Claudio Domínguez como cabeza de lista. El Frente de Todos, a Marcelo Zúñiga. Juntos por el Cambio, que llega con nóminas espejo (PRO, UCR, Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), Somos Neuquén y Acción NqN) se presentará con Peláez, la voz y ojos de Cornejo en la región, al tope de la boleta.