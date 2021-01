Santilli: "No podemos sentarnos a discutir cuando el resultado ya está puesto"

El vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, reiteró que los funcionarios porteños no concurrirán a una reunión con el gobierno nacional para debatir los recursos de seguridad del distrito y argumentó que hacerlo sería "como ir a un partido de fútbol que ya terminó".

“Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir cuando el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, indicó Santilli, en una entrevista que concedió a la señal televisiva A24.

Este domingo, los ministros de Economía e Interior, Martín Guzmán y Eduardo De Pedro, reiteraron la invitación a Horacio Rodríguez Larreta para debatir hoy los recursos que recibe la Ciudad en materia de seguridad.

La convocatoria era para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso recientemente.

"Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece”, afirmaron los ministros en la carta de invitación remitida al jefe de Gobierno porteño.

Al respecto, Santilli confirmó que no irán a la reunión, pero aclaró: "Eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar".

"En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos", afirmó Santilli.