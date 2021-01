Lousteau quiere una UCR que lidere y pide por Lifschitz, Javkin, Stolbizer y Manes

El senador porteño y referente de Evolución radical, Martín Lousteau, sostuvo que “aspira” a un radicalismo que lidere Juntos por el Cambio, al tiempo que bregó por ampliar la coalición con quienes pretenden “una socialdemocracia moderna”, entre los que mencionó a los santafesinos Miguel Lifschitz y Pablo Javkin, como así también Margarita Stolbizer y Facundo Manes. Sobre Macri, lo ubicó más en términos de legado que de presente y futuro.

En una entrevista a La Nación, Lousteau remarcó que el liderazgo radical al que aspira se tiene que dar “a partir de la reconstrucción de una identidad”. Y observó: “Hay dos radicalismos: al local, la gente le da aval para que gestione y transforme, a nivel municipal y provincial. Cuando mucha gente mira al radicalismo nacional no ve eso, por eso tienen que tener cada vez más peso los que gestionan o tienen vocación por gestionar más que la superestructura. La gente conoce sólo a los que salen por televisión, quiero que la gente conozca a los radicales que gestionan”.

Lousteau, que en la interna radical bonaerense respalda la candidatura del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, sostuvo: “Quiero un radicalismo que quiera gobernar y transformar, que discuta dentro de la coalición desde su capacidad de gestión”.

Tras admitir su “vocación” de gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2023, el actual senador analizó al momento se ser abordado sobre los espacios con los que orientaría articular JxC: “El espacio no kirchnerista de la Argentina tiene visiones más conservadoras y otras más reformistas. Argentina necesita reformas, sus mejores momentos fueron con reformistas en el poder, creo que hay que traer los que quieren una socialdemocracia moderna, los (Miguel) Lifschitz, los (Pablo) Javkin, los (Margarita) Stolbizer, los (Facundo) Manes”.

Sobre el expresidente Mauricio Macri y su persistencia en la escena política, Lousteau señaló: “No sé cuál es la vocación del expresidente por participar en una elección. El legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina. Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado. Siempre va a ser, como todo expresidente, de referencia. Y está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente.

En ese sentido, consideró que el aporte de Macri es desde el legado, no desde el presente o el futuro: “Me imagino que es difícil para él, pero me parece un legado enorme. También legó una camada de funcionarios jóvenes que aún no sintiendo que tuvieron éxito, quieren volver a hacer su contribución. Es más importante eso que otras cosas que él percibe, el tiempo dirá”, puntualizó.